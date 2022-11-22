Чего не хватает для развития удаленки в России?

Менеджеры уверены в эффективности постоянного контроля персонала, сообщают «Известия».

В России удаленный формат работы менее популярен по сравнению с другими странами – причем и у бизнеса, и у самих работников, считает первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Павел Свистунов. Недостатки удаленки, по его словам, связаны с проблемами в командной работе, контроле результатов, но есть и менее очевидные.

– Дело в том, что в России меньше (чем в других странах) людей с опытом работы на себя, как самостоятельного агента по контракту, а следовательно, меньше привычная контрактная самодисциплина, что крайне важно при удаленной работе. При такой организации труда важен результат, а не процесс и подход «я сижу на работе, и за это платят» – не срабатывает. К работе зачастую относятся как к экзаменам: придет время – напрягусь и сделаю, а часто такое не получается, – говорит первый замгендиректора НАРК. – И, соответственно, руководство компаний и организаций в нашей стране меньше доверяет работникам, процесс работы которых не получается постоянно контролировать.

Еще одна закладка – ментальная. До сих пор для окружающих работает установка: если ты дома, то ты не работаешь и тебя можно чем-то загрузить, оторвать от работы. Ну и квартирный вопрос: далеко не каждый может оборудовать себе комфортное рабочее место дома.