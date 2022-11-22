Учитель-дефектолог из Иркутской области стала победителем финала проекта «ТопБЛОГ»

Церемония награждения состоялась в Москве. О победителе рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

В проекте были представлены несколько направлений образовательных программ, в том числе по ведению личных аккаунтов и сообществ, просветительской деятельности в сфере государственного и муниципального управления в соцсетях, а также популяризации школьного образования, ведение просвещения через профильные аккаунты и сообщества. В ходе сезона ведущие блогеры и эксперты в области новых медиа поделились своим опытом развития личных аккаунтов и создания яркого наполнения для социальных сетей.

По итогам выполнения заданий определены 27 победителей из 19 регионов России.

В их числе учитель-дефектолог из Иркутской области Лидия Полынцева. На финальном этапе проекта она выбрала направление социальной сети «Одноклассники» и работала под руководством блогера, учителя начальных классов, победителя конкурса лучших учителей РФ Ирины Амосовой.

Победители получили специальные призы от 10 компаний-партнеров проекта «ТопБЛОГ». В рамках программы подведения итогов второго сезона проекта состоялись встречи с известными блогерами, ведущими экспертами медиа индустрии, интерактивы, работали дискуссионные площадки.