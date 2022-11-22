Средний чек россиян вырос в октябре

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс среднего чека россиянина в октябре вырос на 0,6% (4 рубля) по сравнению с предшествующим месяцем и составил 658 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 2,7% (17 рублей).

Средний чек FMCG-покупок в октябре составил 673 рубля, что выше на 0,8% (5 рублей), чем в сентябре. За год показатель вырос на 2,3% (15 рублей).

В разрезе по федеральным округам наибольший рост среднего чека по сравнению с сентябрем показал Приволжский федеральный округ (+2,0%). Сильнее всего показатель сократился в Центральном ФО (-1,4%).