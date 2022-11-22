МегаФон узнал, как изменились цифровые привычки иркутян в 2022 году

Иркутяне в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в Иркутской области за год увеличился на 15% При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 20% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – пятница и воскресенье, а вот по понедельникам иркутяне предпочитают работать, а не коротать время в интернете.

Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 73% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно иркутяне проговаривают около 4 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на пятницу – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика, в том числе в VoLTE. При этом мужчины скачивают на 20% больше, чем женщины, а разговаривают по телефону примерно одинаковое количество времени. Чаще всего жители Приангарья звонят собеседникам из России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Китая.

Книги или фильмы

Иркутяне стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 20%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился почти на 5% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

У иркутян вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 10%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme.

В регионе снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше на 5%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Оператор в этом году сфокусировался на развитии сети не только в городах, но и в малых населенных пунктах. Модернизация оборудования позволила оператору улучшить интернет 4G для жителей 75 поселков, сел и деревень Приангарья.