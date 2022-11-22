Почти 60% спроса на первичном загородном элитном рынке Подмосковья пришлось на земельные участки

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia), по итогам III квартала 2022 года на вторичном элитном загородном рынке Подмосковья было представлено 246 земельных участков (+6% за квартал), а на первичном рынке экспонировалось 288 земельных участков (-7% за квартал).

При этом на первичном рынке сделки по покупке земельных участков составили 59% от общего объема спроса. Средняя площадь участка на первичном рынке уменьшилась на 19% и составила 22 сотки, в то время как на вторичном рынке это значение достигает 76 соток (+19% за квартал). Средняя цена в три миллиона рублей за сотку на первичном рынке снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 28%, а на вторичном рынке это же значение сформировалось за счет роста цены на 8% за квартал.

По итогам III квартала 2022 года на вторичном элитном загородном рынке объем предложения увеличился на 6% за квартал до 246 земельных участков, тогда как на первичном рынке показатель, напротив, сократился на 7% в квартальной динамике до 288 лотов. При этом средняя площадь участка на вторичном рынке увеличилась на 8% до 3 млн руб. за сотку, а на первичном рынке уменьшилась на 28% до аналогичной суммы (3 млн руб./сотка).

Первичный рынок высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья в большей степени представлен форматом земельных участков – 61% от всего предложения, тогда как на вторичном рынке их доля составляет 14%.

Большая часть предложения земельных участков вторичного сегмента представлена на Новорижском шоссе (53%), где средняя цена сотки составляет 2,8 млн руб. На Рублево-Успенское направление приходится 27% лотов, средняя цена здесь достигает 3,7 млн руб./сотка.

На первичном элитном рынке участки реализуются только на Новорижском (96% лотов) и Рублево-Успенском (4%) направлениях, где средняя цена одной сотки земли составляет 2,9 и 3,3 млн руб. соответственно.

Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia):

«Сейчас на элитном загородном рынке большинство концепций новых коттеджных поселков подразумевают продажу земельных участков, в то время как дома под отделку или участки с подрядом представлены в ограниченном количестве. Так, в III квартале на первичном рынке было совершено 40 сделок, большая часть которых была сосредоточена в формате земельных участков (59% от общего объема спроса). Выбор покупателей очевиден: спрос на высокобюджетные загородные участки остается на высоком уровне, так как в готовых обжитых поселках свободных участков почти нет».