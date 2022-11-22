«Никакие мишленовские рестораны не сравнятся с байкальским омулем» – Юлия Меньшова

Известная телеведущая и актриса Юлия Меньшова выступила на фестивале «Энергия», который прошел в Иркутске с 18 по 20 ноября. Она посвятила свой приезд в столицу Приангарья памяти отца, народного артиста, выдающегося режиссера Владимира Меньшова.

Фото Н. Понамаревой

Рассказ о том, как шла работа над фильмом «Любовь и голуби», в основу которого легла история реальной семьи из города Черемхово вызвал ажиотаж: кинозал еле вместил в себя всех желающих.

В кулуарах артистка поделилась с корреспондентами SIA.RU о своих впечатлениях от жемчужине региона – озере Байкал: «Лет 12 назад приезжали со спектаклями на Байкал. Видела зимой торосы, потрясло, что голубой лед рассыпается на иголки. Там я ела невероятно вкусного омуля, обожаю! Никакие мишленовские рестораны не смогут сравниться», – говорит Юлия.

Город запомнился телеведущей своим деревянным зодчеством: «Мне очень нравится Иркутск: сохранившееся деревянные строения, очень больно, что они погибают. Вы, наверно, к этому уже привыкли, но нигде нет такого деревянного фонда. Видишь эти кружева, думаешь, ну это же надо сохранять», – заключает Меньшова.

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Участие во всех активностях фестиваля в «Сибэкспоцентре» бесплатное, однако зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.