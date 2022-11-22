Российский инвестиционный спрос на недвижимость в Дубае вырос в 2022 году более чем в 4 раза

Эксперт рынка недвижимости Дубая Лев Лукович проанализировал динамику российского спроса на покупку недвижимости с инвестиционными целями. Количество запросов в 2022 году вырос более чем в 4 раза.

По итогам октября 2022 года российский спрос на покупку недвижимости в ОАЭ с инвестиционными целями вырос на 29,7% относительно сентября текущего года. На данный момент число российских запросов на приобретение инвестиционной недвижимости растёт 3 месяца подряд.

Также значительный рост числа запросов в октябре 2022 года отмечен относительно октября 2021 года. Количество обращений в десятом месяце этого года оказалось на 430,23% больше, чем в октябре 2021 года и на 1325% больше, чем в октябре 2020 года.

В целом, за десять месяцев 2022 года, с января по октябрь, российский инвестиционный спрос на недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах оказался 315,78% выше, чем в рамках аналогичного периода прошлого года и на 1148,5% выше, чем в рамках января – октября 2020 года.

«Главная эволюция российского спроса на инвестиционные объекты в Дубае заключается в объёме спроса. Проще говоря, количество запросов существенно выросло за последние годы. Ключевыми факторами объектов с точки зрения вложения средств сегодня являются локация, застройщик и его статус, комьюнити, создаваемое застройщиком, наличие в локации парков и скверов. Выбор, несмотря на общие моменты, является достаточно индивидуальным. Если инвестор хочет получать доход сразу, то он выбирает развитые районы, если же готов ждать дольше, то перспективные, но при этом более бюджетные. Кроме того, сегодня инвесторы проявляют повышенный интерес к виллам. Это связано с тем, что в проектах такого формата девелоперы чаще реализовывают парки, скверы и места с зелёными насаждениями, которые очень ценятся покупателями из-за того, что естественной растительности очень мало», – отметил риэлтор агентства недвижимости Altair Real Estate Dubai Лев Лукович.