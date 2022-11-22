Средний срок автокредита впервые достиг 5 лет в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре средний срок автокредита впервые составил 5,0 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,0% (в октябре 2021 года – 4,62 года). При этом данный показатель растет 11 месяцев подряд.
В октябре 2022 года самый большой средний срок выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:
- Краснодарском крае (5,19 лет),
- Ханты-Мансийском АО (5,17 лет),
- Оренбургской обл. (5,16 лет),
- Ростовской обл. (5,14 лет),
- Волгоградской обл. (5,13 лет).
В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредита в октябре составил 4,78 и 4,87 лет соответственно.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в минувшем октябре средний срок автокредита увеличился во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста данного показателя продемонстрировали:
- Москва (+19,2%),
- Омская обл. (+17,4%),
- Московская обл. (+17,3%),
- Новосибирская обл. (+16,8%),
- Санкт-Петербург (+16,8%).
«Средний срок автокредитов непрерывно растет с ноября прошлого года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Увеличение срока кредитования в данном сегменте обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по автокредитам. Иными словами, чем больше срок автокредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц. При этом стоит отметить, что автокредиты по-прежнему выдаются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».