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Средний срок автокредита впервые достиг 5 лет в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре средний срок автокредита впервые составил 5,0 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,0% (в октябре 2021 года – 4,62 года). При этом данный показатель растет 11 месяцев подряд.

В октябре 2022 года самый большой средний срок выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

  • Краснодарском крае (5,19 лет),
  • Ханты-Мансийском АО (5,17 лет),
  • Оренбургской обл. (5,16 лет),
  • Ростовской обл. (5,14 лет),
  • Волгоградской обл. (5,13 лет).

В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредита в октябре составил 4,78 и 4,87 лет соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в минувшем октябре средний срок автокредита увеличился во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста данного показателя продемонстрировали:

  • Москва (+19,2%),
  • Омская обл. (+17,4%),
  • Московская обл. (+17,3%),
  • Новосибирская обл. (+16,8%),
  • Санкт-Петербург (+16,8%).

«Средний срок автокредитов непрерывно растет с ноября прошлого года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Увеличение срока кредитования в данном сегменте обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по автокредитам. Иными словами, чем больше срок автокредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц. При этом стоит отметить, что автокредиты по-прежнему выдаются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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