Более 6500 посетителей: фестиваль «Энергия» Эн+ в цифрах

Фестиваль культуры «Энергия», организованный российским холдингом Эн+ в Иркутске, завершился, Он стал одним из самых заметных и уникальных культурных событий за последние несколько лет в городе. Такая оценка была дана фестивалю более 6 500 гостями, посетившими его в эти дни. SIA.RU приводит самые яркие рекорды и цифры фестиваля.
Более 6500 посетителей
6 548 посетителей пришли на фестиваль ""Энергия", сообщили организаторы.
2 месяца
Исполнилось самому молодому посетителю фестиваля, а самому взрослому – 81 год
Почти 3000 книг
2 876 книг было продано магазином «Достоевский» во время фестиваля. При этом 18 книг – самая большая покупка, которая была совершена самым читающим жителем города Иркутска;
Всего 6 часов
Абсолютный рекорд - 6 часов, за которые были распроданы все билеты на 2 спектакля «Таня» московского Театра на Малой Бронной;
3 422 попытки
проникновения в вечность в рамках мультимедийной выставки масок;
Более 458 почитателей таланта Юлии Меньшовой
стали обладателями ее автографа на уникальной фотографии со съемок фильма «Любовь и голуби»;
896 музыкальных произведений
было создано детьми с помощью поющих овощей;
467 боев подушками
в детской секции закончились уверенной дружеской ничьёй;
259 новых клипов
было снято молодыми режиссерами в рамках мастер-классов детской школы телевидения «Телешко»;
2 756 человек посетили паблик-токи
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с участием Константина Богомолова, Александра Цыпкина и Юлии Меньшовой.
В списке гостей фестиваля «Энергия» были прозаик и литературовед, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин, драматург и режиссер Константин Богомолов, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актрисы Юлия Меньшова, Кристина Бабушкина и Аглая Тарасова, писатели Денис Драгунский, Вадим Панов, Яна Вагнер, Маша Трауб, Станислав Гольдфарб, поэт Дмитрий Воденников.