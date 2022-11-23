Более 6500 посетителей: фестиваль «Энергия» Эн+ в цифрах

Фестиваль культуры «Энергия», организованный российским холдингом Эн+ в Иркутске, завершился, Он стал одним из самых заметных и уникальных культурных событий за последние несколько лет в городе. Такая оценка была дана фестивалю более 6 500 гостями, посетившими его в эти дни. SIA.RU приводит самые яркие рекорды и цифры фестиваля.

Более 6500 посетителей

6 548 посетителей пришли на фестиваль ""Энергия", сообщили организаторы.

2 месяца

Исполнилось самому молодому посетителю фестиваля, а самому взрослому – 81 год

Почти 3000 книг

2 876 книг было продано магазином «Достоевский» во время фестиваля. При этом 18 книг – самая большая покупка, которая была совершена самым читающим жителем города Иркутска;

Всего 6 часов

Абсолютный рекорд - 6 часов, за которые были распроданы все билеты на 2 спектакля «Таня» московского Театра на Малой Бронной;

3 422 попытки

проникновения в вечность в рамках мультимедийной выставки масок;

Более 458 почитателей таланта Юлии Меньшовой

стали обладателями ее автографа на уникальной фотографии со съемок фильма «Любовь и голуби»;

896 музыкальных произведений

было создано детьми с помощью поющих овощей;

467 боев подушками

в детской секции закончились уверенной дружеской ничьёй;

259 новых клипов

было снято молодыми режиссерами в рамках мастер-классов детской школы телевидения «Телешко»;

2 756 человек посетили паблик-токи

с участием Константина Богомолова, Александра Цыпкина и Юлии Меньшовой.

В списке гостей фестиваля «Энергия» были прозаик и литературовед, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин, драматург и режиссер Константин Богомолов, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актрисы Юлия Меньшова, Кристина Бабушкина и Аглая Тарасова, писатели Денис Драгунский, Вадим Панов, Яна Вагнер, Маша Трауб, Станислав Гольдфарб, поэт Дмитрий Воденников.

Фестиваль «Энергия» был приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие стало крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Участие во всех активностях фестиваля в «Сибэкспоцентре» было бесплатное.