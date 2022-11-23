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Число оформленных загранпаспортов выросло в октябре

С начала года россияне оформили 4,35 млн «загранников», сообщает РБК со ссылкой на данные МВД.

Число оформленных заграничных паспортов в октябре выросло по сравнению с сентябрем, однако не превысило показатели марта 2022 года. Общее число изготовленных в январе–октябре документов составило 4,35 млн

В октябре МВД России оформило чуть более 471 тыс. заграничных паспортов, что на 48 тыс. больше по сравнению с сентябрем, следует из сведений о миграционной ситуации в Российской Федерации, опубликованных ведомством.

Всего с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов – на треть больше аналогичного периода 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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