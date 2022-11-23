ЕС смягчит план по ограничению цен на российскую нефть перед утверждением

Законопроект ослабит ранее принятые положения о поставках, сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Согласно документу, опубликованному Bloomberg, Евросоюз предложил добавить 45-дневный переходный период для введения ограничений.

Предлагаемый льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря – даты начала действия нефтяных санкций – и разгруженной до 19 января, что приводит ЕС в соответствие с положением, ранее объявленным США и Великобританией.

Послы стран ЕС должны встретиться в среду с целью утверждения лимита, сообщило ранее агентство Bloomberg. Ожидается, что на встрече дипломаты также обсудят уровень цен. Если они поддержат предложение, ЕС и группа семи могут объявить о введении лимита уже вечером.