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Более 600 военнослужащих ЛНР находится в украинском плену

Фото из Телеграм-канала Леонида Пасечника

В интервью «Известиям» врио главы республики Леонид Пасечник рассказал о том, что в плену у Украины находится 600 военнослужащих ЛНР. Он подчеркнул: точных данных Международный комитет Красного Креста (МККК) не предоставляет.

По словам руководителя региона, солдаты в украинском плену, помимо моральных унижений, подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям. Кроме того, правозащитники ЛНР выявили факты ложной информации о причинах смерти содержавшихся на Украине пленных, но МККК проигнорировал это из-за своей «политической ангажированности».

Прифронтовая территория ЛНР, по словам Леонида Пасечника, находится под обстрелами почти каждый день, и республика с годами превратилась в «сплошное минное поле». При этом ее руководитель надеется, что до крайних мер не дойдет: пока речи об эвакуации жителей не идет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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