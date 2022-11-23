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США разрешили поставлять российскую нефть в Болгарию, Хорватию и еще несколько стран ЕС

Речь идет о государствах без выхода к морю. О планах Вашингтона рассказали в ТАСС.

«Все транзакции, запрещенные решением [Минфина США] от 21 ноября 2022 года <...>, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС <...> от 3 июня 2022 года, разрешены», – говорится в лицензии, распространенной американским Минфином.

Как пояснили в ведомстве, данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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