Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Иркутске составил 37,1 тыс. рублей

Планируемый прирост МРОТ — 6,3%, минимальный размер оплаты труда по стране в 2023 году составит 16 242 руб. Однако даже самые скромные средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов выше запланированной суммы в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 31700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек, в том числе и из Иркутска.

В Иркутске средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе равняется 37 100 руб. (16-ое место в рейтинге этого года), в апреле 2022 это значение в городе составляло 37 000, в январе 2022 – 36 800, а в ноябре 2020 – 31 400.

По отношению к апрелю этого года пожелания среднестатистического жителя мегаполиса к размеру МРОТ в регионе выросли на 2%. Москвичи мечтают о сумме в 43500 руб. в месяц, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий. В топ-3 — Владивосток (40900 руб.) и Хабаровск (40700 руб.). Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39900 руб. На пятом месте — Красноярск (39500 руб.).

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты — в Пензе (33700 руб.) и Оренбурге (33900 руб.). Причем за 7 месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев — снизились на 2%.

Наиболее значительный прирост запросов к уровню МРОТ продемонстрировали нижегородцы +2300 руб. к апрелю 2022 года (или 7%) и жители Барнаула +1900 руб. (или 5%).