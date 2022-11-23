Иркутянам стал доступен собственный магазин приложений МТС AppBazar

МТС запустила бета-версию магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона. На площадке уже доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

Магазином приложений на сайте AppBazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона. В начале 2023 года планируется коммерческий запуск AppBazar.

«В продвижении собственного стора МТС будет использовать свое главное конкурентное преимущество как телеком-оператор, поставщик экосистемных сервисов и ИТ-компания — высокотехнологичную инфраструктуру, многомиллионную клиентскую базу и глубокую ИТ-экспертизу. Мы рассчитываем, что к моменту коммерческого запуска AppBazar в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры – МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель – превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

МТС предлагает разработчикам:

доступ к потенциальной аудитории более 40 миллионов абонентов МТС на ОС Android для продвижения и совершенствования приложений на этапе бета-тестирования;

продвижение приложений в рамках программы лояльности среди пользователей экосистемных продуктов МТС;

оплату приложений и подписок для пользователей в один клик с мобильного счета или банковской карты;

быструю комплексную проверку приложений на уязвимости.

Для монетизации программ разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора. МТС также предлагает партнерам услуги персонального менеджера. До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.