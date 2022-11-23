Минсельхоз Иркутской области проводит инвентаризацию объектов сельского туризма

Сейчас в Приангарье успешно работают 24 сельхозтоваропроизводителя из Ольхонского, Иркутского, Зиминского, Усольского, Ангарского, Балаганского, Заларинского и Усть-Илимского районов, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Накануне специалисты министерства ознакомились с новым объектом сельского туризма – сыроварней «Милаша» в пос. Хомутово в Иркутском районе. Хозяйство сейчас готовит заявку на получение гранта «Агротуризм» в 2024 году.

– Сыроварня производит более 15 видов сыра, нашим гостям есть что посмотреть и попробовать. Пять дней в неделю предприятие работает в штатном режиме, в субботу и в воскресенье – принимает туристов, желающих ознакомиться с технологией производства сыров, историей их возникновения и культурой потребления. Мы продвигаем ценности здорового питания и бережного отношения к животным. В производстве сыров используем только фермерское молоко, закваски и загустители. Коровье молоко закупаем у фермерских хозяйств Баяндайского района, козье – со своей собственной фермы, – рассказал фермер Никита Россов.

С 2021 года законодательство в сфере сельского туризма претерпело значительные изменения. Для развития нового направления предусмотрены меры государственной поддержки.

В 2022 году по результатам конкурсного отбора на грант «Агротуризм» Иркутская область получила из федерального бюджета 7,5 млн рублей на развитие проекта сельского туризма в Усольском районе. В 2023 году по 7,5 млн. рублей получат два рыбоводческих хозяйства Иркутского района, планирующие заниматься организацией рыбалки.

Прием заявок на получение гранта «Агротуризм» осуществляет министерство сельского хозяйства Иркутской области. Получить господдержку можно на строительство, модернизацию или реконструкцию помещений для приема туристов и благоустройство территории, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, в том числе, транспорта, а также снаряжения и инвентаря. Отбор проектов ежегодно проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.