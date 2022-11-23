Авторынок России восстановится к 2029 году

Оптимистичный сценарий предполагает начало роста в 2024 году, на восстановление утраченных показателей уйдет еще пять лет. Об этом «Известиям» рассказал старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Александр Багрецов.

«На восстановлении отрасли положительно может сказаться скорейшее импортозамещение в цепочках комплектующих деталей. Также большое значение имеют геополитическая ситуации и рост экономики страны в целом, поскольку это сказывается на платежеспособности потребителей рынка», — сказал он.

По его словам, в настоящее время наблюдается трансформация авторынка в РФ, что связано с изменениями в части производства, сервиса и уходом основных производителей из России. При этом на замену западному активно приходит азиатский автопром.