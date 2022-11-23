Продажи цитрусовых растут в сети «Слата»

Иркутяне предпочитают лимоны из Турции и мандарины из Китая. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети.

Традиционно в торговой сети «Слата» наступает сезон повышенного спроса на цитрусовые в преддверии Нового года. На полках магазинов можно найти хороший ассортимент мандаринов из Турции, Марокко, Египта, ЮАР и КНР. Ожидаемо, что после открытия границ с Китаем их мандарины пользуются наибольшей популярностью. По прогнозам, в IV квартале сеть супермаркетов «Слата» планирует продать около 500 тонн цитрусовых, что сопоставимо с объемами прошлого года.

Самыми популярными фруктами среди россиян по итогам января-октября 2022 года стали бананы и яблоки, которые занимают приблизительно по 20% в структуре денежных продаж категории, сообщают эксперты компании NielsenIQ. В топ-5 фруктов по размеру доли денежных продаж вошли также мандарины, виноград и апельсины.

В ноябре в супермаркетах «Слата» отмечается всплеск продаж цитрусовых. К этому периоду расширен ассортимент мандаринов, которые завезли из Турции, Марокко, Китая, Египта, ЮАР. В сети отмечают, что в нынешнем году, при сопоставимых продажах с прошлым годом, существенно выросли продажи мандаринов из КНР (рис.1)

«В 2022-м главной отличительной особенностью в продажах можно назвать появление цитрусовых из КНР. Если в прошлом году более половины от всего объема мы продали турецких мандаринов, то на текущий момент лидерами стали мандарин из КНР – около 36%. Мандарины из Китая всегда были дешевле на 15-20%, нежели из других стран», – отмечает руководитель направления фрукты-овощи в ТС «Слата» Андрей Зудов.

В среднем цена на фрукты в III квартале 2022 года снизилась на 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это произошло за счет продажи широкого ассортимента винограда по сниженным ценам в течение длительного периода. Мандарины же выросли на 13%, причиной тому – удорожание логистики цитрусовых и рост инфляции (рис.2).

На прилавках также появилось помело из Китая. Напомним, что в прошлом году, из-за запрета ввоза фруктов из Поднебесной, был представлен только израильский аналог – свити. Продажи помело значительно превышают аналог, и уже с начала IV квартала рост увеличился в 4,5 раза.

Сибиряки очень любят лимоны, что подтверждают продажи этого цитруса. В сети супермаркетов «Слата» представлены турецкие лимоны. Спрос на них вырос на 20%, а цена снизилась на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сеть экспериментирует и пробует предлагать альтернативы, которые не всегда позитивно встречаются покупателями.

«Мы попробовали завести в сеть иранские сладкие лимоны, их отличает насыщенный вкус, большая сладость, концентрация витаминов, но покупатели не оценили такую альтернативу, возможно потому, что такие лимоны в два раза дороже. Чувствительность к цене сохраняется», – добавил Андрей Зудов.

Неотъемлемой частью перед продажей фруктов и овощей является контроль качества при приемке товара на распределительном центре. В сети «Слата» все фрукты подвергаются контролю, который включает в себя проверку разрешительных документов, подтверждающих качество и безопасность, внешний осмотр, вид в разрезе, вкус и запах. По результатам переборки принимается решение о приемке поступившего товара или об отказе.

Резюмируя, можно отметить, что в 2022 году темпы роста продаж фруктов в России ускорились почти втрое: до 7,2% в денежном выражении в январе-октябре 2022 года по сравнению с 2,6% годом ранее. Увеличение популярности фруктов обусловлено и тем фактом, что для российских потребителей эта категория является одной из ключевых при выборе места покупки и усилением тренда на ЗОЖ.