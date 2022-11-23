Мэрия Иркутска заинтересована в развитии образовательного проекта «Мультилаб» от Эн+

Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал в центре компетенций «Мультилаб», созданного российским холдингом Эн+ на базе школы №64. На совещании были подведены первые итоги работы проекта. Глава Иркутска заявил, что город намерен и дальше продолжать совместную с энергокомпанией работу в части образовательных программ.

«Мультилаб» в иркутской школе №64 появился после победы учебного учреждения в конкурсе компании Эн+, для участия в котором было подано 33 заявки из разных городов. В итоге школу оснастили современной техникой, цифровым оборудованием и функциональной мебелью.

«Большинство наших учащихся – победители различных конкурсов и уже определились с выбором будущей профессии. Сегодня они демонстрируют свои навыки в освоении новых предметов, демонстрируют высокую заинтересованность в создании собственных роботов, микросхем, компьютерных программ», – отметила руководитель «Мультилаба» Ксения Зулина.

Работа «Мультилаба» призвана способствовать преемственности подготовки профессиональных кадров в Иркутске и в целом по Сибири, созданию условий для получения новых знаний и компетенций представителями молодого поколения, и его последующего профессионального становления в ключевых отраслях экономики, в том числе энергетике. Содействие талантливой молодежи является важной частью социальной политики компании, основные направления которой обозначил Олег Дерипаска на этапе ее создания.

«Такой центр компетенций – единственный в регионе. Это уникальный проект, когда совместно с бизнесом мы реализуем образовательные проекты на новом технологическом уровне. У ребят есть возможность не только изучать проектирование и программирование, но и получать практический опыт, создавать конечное устройство»– прокомментировал Руслан Болотов.