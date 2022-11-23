29% россиян готовы отказаться от корпоративов в пользу благотворительности

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, ждут ли жители России новогодних корпоративов, и в каком формате они будут организованы. В исследовании приняли участие более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России.

14% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 26% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами.

60% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет.

Большинство новогодних праздников по традиции планируется провести в офлайн-формате — это отметили 91% опрошенных жителей России.

73% респондентов отметили, что корпоративы в их компаниях пройдут на внешних площадках. При этом 27% опрошенных поделились, что праздничное мероприятие пройдет у них в офисе.

16% новогодних корпоративных мероприятий в этом году планируется провести без алкоголя.

31% опрошенных жителей России отметили, что корпоративы в их компании полностью оплатят работодатели. Четверть респондентов (25%) указали, что частично праздничное мероприятие будет оплачено сотрудниками. 44% участников исследования рассказали, что в их компаниях новогоднее торжество полностью оплатят сами сотрудники.

37% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 29% участников исследования смирятся с отменой праздника, если сэкономленные от него средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты. 14% опрошенных жителей России готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так.

Только 20% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива.