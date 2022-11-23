Каршеринг Ситидрайв пополнил автопарк китайскими моделями

Ситидрайв стал первым каршеринг-сервисом, который вывел в парк лифтбек китайского автопроизводителя – JAC J7. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Модель обладает турбированным двигателем и полностью независимой подвеской, что делает автомобиль динамичным и предсказуемым в управлении. 50 автомобилей в комплектации Luxury уже доступны для аренды на улицах Москвы.

Ещё одной новинкой в парке Ситидрайва станут Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 4 Pro.

Обе – в комплектации Travel. Автомобили оснащены панорамным люком, подогревом передних и задних сидений, руля и лобового колеса, электрической регулировкой водительского сиденья в шести направлениях и не только.

Помимо новинок, парк сервиса пополнится уже полюбившимися каршероводам авто: Geely Coolray в комплектации Comfort и Chery Tiggo 7 Pro в комплектациях Elite и Prestige. Сотня новых Chery Tiggo 7 Pro отправится в Санкт-Петербург, остальные автомобили пополнят московский парк Ситидрайва. Арендовать любую из новых моделей смогут все пользователи сервиса в возрасте от 20 лет и со стажем вождения от года.