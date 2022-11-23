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Банк «Открытие» оформит страховку от ДТП и потери работы в режиме онлайн

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») совместно с партнером «Д2 Страхование» предложил автовладельцам дистанционно оформить комплексную защиту от временной утраты трудоспособности при ДТП и потере работы. Об этом рассказали SIA.RU в пресс-службе банка.

Дистанционное оформление продукта доступно на сайте банка в разделе «страхование». Оплата производится онлайн картой любого банка, после чего полис поступит на указанную почту в течение 5 минут. При этом оформить продукт, не выходя из дома, может не только клиент банка, но и любой покупатель, заинтересованный в страховой программе.

Программа «Подушка безопасности» является комплексным страховым продуктом, который покрывает не только риски потери общей трудоспособности или расстройства здоровья в результате ДТП, но и защищает от возможных негативных ситуаций, связанных с недобровольной потерей работы. Выплаты предусмотрены по причине ликвидации организации, сокращении штата и при расторжении трудового договора по соглашению сторон. Что особенно актуально в условиях турбулентности на трудовом и финансовом рынках.

Полис поможет автовладельцам, временно лишившимся заработков, получить выплату до 180 тыс. рублей. Дополнительно в программу включена юридическая поддержка, в которую входит три бесплатные юридические консультации онлайн.

Стоимость страхового полиса варьируется от 5,6 тыс. до 8,1 тыс. рублей в зависимости от срока страхования. Максимальный период выплат по одному страховому случаю составляет три года. Полис доступен клиентам в возрасте от 18 до 64 лет для женщин, от 18 до 59 лет — для мужчин. Оформление продукта, помимо сайта, возможно также в центрах автобизнеса банка «Открытие» в 78 городах присутствия.

Более подробно с условиями программы и оформить продукт «Подушка безопасности» можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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