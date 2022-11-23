В Москве резко оживились мошенники на рынке жилья. В 2023 году ситуация только ухудшится

Количество квартир, которые продаются по доверенности, сейчас значительно выросло. При этом многие предложения настолько рискованны, что кажутся мошенническими. Эксперты рассказали, с чем это связано и чего ожидать в 2023 году.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

– Сейчас мы фиксируем резкое оживление мошенников на рынке жилья Москвы. За последние полтора месяца мы 5 раз столкнулись с такими предложениями, и 3 раза это дошло до полиции. Такой плотности по числу мошеннических предложений мы раньше не видели никогда.

Сегодня мошенникам стало легче работать из-за того, что люди ожидают падения рынка и когда видят объект, продаваемый сильно дешевле рынка, у них не возникает вопроса о том, почему так дешёво. Подобные предложения воспринимаются как должное. В связи с этим люди начинают попадать на эти удочки. На данный момент крайне не рекомендуется покупать квартиры без риэлтора, без хорошего профильного юриста и без нотариального оформления сделки.

Сделку по покупке жилья на основании доверенности нужно проводить у того же нотариуса, который выписал эту самую доверенность. Если по какой-либо причине это сделать не получается, то это первое, что должно насторожить покупателя. Этот сигнал должен восприниматься покупателем, даже если причина оформления сделки у другого нотариуса кажется обоснованной, понятной и логичной.

Классической ситуацией, которая является звонком для покупателя, является та, когда ему начинают рассказывать о том, что есть другой покупатель, который предлагает больше, но выйти быстро на сделку не может. В связи с этим клиенту предлагается не тянуть со сделкой, так как собственники готовы ради срочности получить меньше. Если покупателя подталкивают срочно выходить на сделку, как правило, приводит к тому, что он не успевает ничего проверить, произвести какой-то дозаказ справок, провести какие-то переговоры.

Определённым показателем безопасности может быть, как ни странно, сложность сделки. Например, если квартира находится под ипотекой, то это показатель в плюс и одновременно правило работает и в обратную сторону. Если всё просто и готово к быстрому оформлению то тоже определённый звоночек.

Главный риск сделки по доверенности заключается в том, что через какое-то время после сделки и перечисления средств за объект, собственник может сказать, что он не хотел продавать квартиру. Таким образом, для избежания этой проблемы нужно получать согласие собственника на проведение этой сделки. В некоторых случаях нужно делать нотариальное заверение того, что собственник знает про сделку, одобряет её и согласен с ценой по этой операции.

Кроме того, конечно, нужно выйти на видеосвязь с собственником, даже если он находится в другой стране, желательно записать данный разговор. В рамках этого разговора нужно, чтоб он показал документы о том, что он тот самый человек, за которого себя выдаёт.

Сейчас очень сложно определить мошенника-продавца. Главное, что должен делать покупатель – это не реагировать на слова, а вести сделку по безопасной для себя схеме. Среди основных факторов такой сделки могу назвать проведение операции через того же нотариуса, который её выдал, максимальное белое движение средств по сделке. Кроме того, в случае если по продаваемой квартире предыдущий переход права был не далее чем в течение трёх лет, то нужно проверить движение средств по ней, а ещё лучше выйти на того собственника.

Заглядывая в недалёкое будущее, стоит напомнить, что в 2023 году не будет данных о недвижимости в открытых источниках. Так, ЕГРН и все остальные документы может заказать только собственник квартиры. В связи с этим риски очень сильно вырастут, так как документы из того же Росреестра могут оказаться поддельными. Для определения достоверности этих документов нужно будет проводить экспертизу, либо доверять тому, что они корректные. В связи с этим волна мошенничеств с недвижимостью может ещё значительно вырасти, так как сам по себе запрет на получение выписок даже в условиях нормально рынка вызывал много сложностей, а в нынешних условиях этот факт дополнительно ухудшит ситуацию. Сегодня сделать поддельный ЕГРН и ДКП не составляет никакого труда и как проверять эти документы в будущем не очень понятно.