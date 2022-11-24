В чем особенности инвестиций в сегмент IPO и как в него вложиться?

Массово об IPO заговорили в 2020–2021 гг., на которые пришелся бум первичных размещений. Тогда СМИ даже ввели термин «IPO-мания». По данным Stock Analysis и биржи NASDAQ, в 2021 г. стали публичными 1035 компаний, общий объем привлеченных средств составил 286 млрд долл., что стало абсолютным рекордом. Лидером по размещениям стал технологический сектор.

Итак, что же такое IPO? Это первичное размещение компанией акций на бирже в целях привлечения капитала для дальнейшего развития бизнеса. Инвесторы, верящие в компанию, вкладывают свои средства в ее акции с надеждой на рост котировок либо сразу после размещения, либо на более длительном горизонте.

Как проходят IPO и насколько они выгодны?

Процесс, описанный выше, кажется простым и привлекательным, однако на деле все гораздо сложнее. Чтобы выйти на биржу, компания должна провести тщательную подготовку и выполнить широкий ряд требований — как со стороны потенциальных инвесторов, так и со стороны регулирующих органов и фондового рынка в целом. Это работа не на один день и даже не на один год. Более того, далеко не все компании могут позволить себе выйти на биржу. Среди наиболее частых условий: прозрачная и признаваемая рынком отчетность за несколько лет, солидные показатели операционной деятельности, достаточная капитализация.

И несмотря на выполнение этих и других условий, в момент размещения все может пойти не так гладко, как планировалось.

Так, в 2012 году акции Facebook ((принадлежат Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ) в первые месяцы после размещения сильно теряли в цене, к августу снизившись примерно вдвое, что, однако, не помешало им к концу следующего года перейти в рост, который растянулся на долгие годы. За пять лет рост относительно цены размещения составил 223%, а к началу 2022 года — около 880%.

В то же время есть множество примеров, иллюстрирующих успех первичного размещения в первые же минуты торгов. Например, бумаги лидера китайской интернет-коммерции Alibaba в первый день торгов подорожали на 40% (публичное размещение состоялось в 2014 году), стоимость акций онлайн-сервиса по поиску жилья Airbnb Inc в рамках IPO, проведенного в 2020 г., возросла более чем в два раза. Обе эти компании до сих пор представляют интерес для инвесторов. Ряд успешных примеров дополняют такие компании, как Beyond Meat (+163% в первый день), Visa (+28%) и множество других.

Ситуация текущего года

В этом году наступило своеобразное затишье. По причинам экономического и геополитического характера сезон IPO так фактически и не начался: высокая инфляция и растущие ставки привели к тому, что многие компании отложили свои планы. И тем не менее даже в условиях текущего штиля есть интересные варианты.

Так, недавно представители Сбера заявили о возможности проведения IPO некоторых дочерних компаний. Однако это, скорее всего, произойдет не ранее следующего года. На американском рынке уже вышли или выходят на биржу в ближайшее время такие компании, как Adamas One Corp., Jinrong Holdings, Plutonian Acquisition Corp., Acrivon Therapeutics. Однако среди крупных компаний, бизнес которых понятен нашим соотечественникам, особый интерес представляет казахстанский нефтегазовый гигант КазМунайГаз (КМГ).

К преимуществам компании можно отнести следующие:

статус национальной, то есть системно значимой, организации, что позволяет ей пользоваться рядом привилегий, включая текущую и постоянную поддержку со стороны государства;

сильная ресурсная база, в том числе значительные доказанные и вероятные запасы;

хорошие перспективы роста бизнеса: компания планирует ввод в эксплуатацию новых заводов и увеличение объема нефтедобычи.

В настоящее время компания проводит встречи с розничными инвесторами, предоставляя им нужную информацию. В частности, уже было сделано заявление о планах выплаты минимальных гарантированных дивидендов в течение трех лет. Прием заявок розничных инвесторов закроется 2 декабря. Цена размещения — 8406 тенге. Планируется, что компания продаст около 30,5 млн акций. Стоит отметить, что КМГ выбрала удачное время для IPO — она не просто привлекала к себе больше внимания, воспользовавшись периодом затишья, но и будто позволила инвесторам принять решение без спешки.

Вопрос о том, будут ли акции КМГ обращаться на российских биржах, пока остается без ответа. Но доступ к первичному размещению можно получить, открыв счет у казахстанского брокера. Для справки следует сказать, что с 2006 года в Казахстане было проведено 11 IPO. В них приняли участие добывающие компании, в частности KAZ Minerals (Казахмыс) и KazakhGold (Polyus Gold International), представители финансового сектора (Казкоммерцбанк и Halyk bank), нефтетранспортная компания КТО, электроэнергетическая KEGOC, производитель урана «Казатомпром». Средняя доходность инвестиций в первый день торгов составила 15%. Эти показатели можно оценивать как позитивные. Однако не стоит забывать, что участие в любом IPO – высокорисковое мероприятие. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, возможно, следует получить консультацию профессионалов, которые помогут оценить потенциальные преимущества и недостатки.

Прогноз на следующий год

Пауза этого года, скорее всего, может только пойти на пользу: и инвесторы, и компании могут подготовиться к потенциальному выходу на публичный рынок. Важно отметить, что последние данные по инфляции в США (за октябрь 2022 года) были ниже ожиданий, что в целом может привести к замедлению темпов повышения ставок со стороны ФРС и способствовать открытию сезона IPO в 2023 году. Рынок по-прежнему ждет появления таких крупных компаний, как Stripe, Klarna, Chime, Instacart, Databricks, Discord, Reddit, Plaid, Impossible Foods, Better.com и др.