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Иркутск стал лидером России по росту цен на новостройки в 2022 году

Лидером по росту цен на квартиры в новостройках с начала 2022 года среди крупных городов от 500 тыс. жителей стал Иркутск, сообщает 23 ноября РБК.

С января средняя цена 1 кв. м здесь выросла на 43%, до 114,7 тыс. руб. На втором месте рейтинга Набережные Челны с ростом на 39,6%, до 99,5 тыс. руб. Далее следуют Хабаровск – на 36,3%, до 141,3 тыс. руб. и Казань – 34,6%, до 182,5 тыс. руб. Пятерку лидеров замыкает Ставрополь, где стоимость 1 кв. м с начала года выросла на 34,3% и составила 90,8 тыс. руб.

Отрицательная динамика зафиксирована только в Омске, где с начала года 1 кв. м в новостройках подешевел на 15,4%, до 101,4 тыс. руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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