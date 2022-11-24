Нейрохирурги в Иркутске удалили большую опухоль мозга с помощью новых технологий

Нейрохирурги Иркутской областной больницы удалили большую опухоль головного мозга с помощью нового микроскопа, сообщал 23 ноября минздрав региона.

Фото минздрава Иркутской области

Оборудование дает возможность проводить операции с высокой точностью и минимальной травматичностью, удалять труднодоступные патологические образования за счет проецирования на экран высококачественного изображения. В данном случае навигационная система позволила нейрохирургам отличить здоровое вещество головного мозга от опухоли, что без использования навигации сделать невозможно.

«Преимущество нового операционного микроскопа, помимо улучшения качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи, состоит в том, что хирургу не нужно отвлекаться на монитор, чтобы посмотреть на происходящее в операционной ране. Всё изображение транслируется в окуляре микроскопа», – рассказал главный внештатный нейрохирург минздрава Иркутской области Эдуард Середа.

Как рассказал врач функциональной диагностики ИОКБ Николай Бобряков, опухоль у пациентки обнаружили случайно. Она обратилась в медучреждение с жалобами на кратковременные эпизоды необоснованного страха и тревоги, приливы температуры. Женщина обращалась за помощью в ведущие клиники страны, однако решились провести операцию ей только в Иркутске.