1,9 млрд долларов потеряли за день инвесторы на биткоине

Всего рынок криптовалют помнит три обвала, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Glassnode.

До этого антирекорда токены паладали в июне 2021 года – на $2,2 млрд, в мае 2022 года – на $2 млрд и в июне 2022 года – на $2,5 млрд. В пятницу биткоин упал до $16,5 тыс., в ночь на понедельник – $15,4 тыс. Далее отметился небольшой рост до $16,4 тыс. на утро среды.

Игроки крипторынка будут искать новое применение криптовалютам, которое может стать драйвером следующей волны роста, утверждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

– Одно такое направление, уже совсем на границе с реальной экономикой, только что себя несколько скомпрометировало – это криптолендинг. Это аналоги банков, которые принимают вклады и выдают кредиты в криптовалютах. Проблема обнаружилась в скоринге: криптобанки охотно выдавали кредиты таким заемщикам, как криптобиржа FTX, – отмечает он.