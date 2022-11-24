«Иркутскэнергосбыт» проводит конкурс на списание пени за просрочку платежей

«Иркутскэнергосбыт», входящий в холдинг Эн+, проводит акцию «Новогодний шанс» для клиентов – физических лиц. При оплате услуг будут списаны ранее начисленные пени за просрочку платежей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В этом году акция «Новогодний шанс» будет проходить в два этапа. На первом - пени будут списаны до 10 декабря при оплате коммунальных услуг по ноябрьскому платежному документу. Второй этап предполагает списание пеней при оплате декабрьского платежного документа. По условиям акции исключение составят пени, взысканные по решению суда. Все расчеты по акции происходят автоматически, клиентам не нужно предпринимать для этого дополнительных действий, регистраций и заполнения документов.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»:

– Эн+ в очередной раз проводит предновогоднюю акцию для своих клиентов в Иркутской области. Впервые мы ее провели в 2019 году и сразу же получили положительные отзывы от участников. Поэтому можно сказать, что акция «Новогодний шанс» стала традиционной. В этом году решено продлить активный период акции на два месяца, чтобы большее количество жителей региона могли воспользоваться предложением и встретить новый год без долгов.

Подробные условия размещены на сайте компании в разделе «Частным лицам – Акции».