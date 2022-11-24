Кибермошенники стали обманывать граждан реже, но суммы стали больше

Общий размер ущерба вырос до 4 млрд рублей – на 23,9% больше, чем в третьем квартале прошлого года, сообщает Банк России.

За время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам, и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов.

В третьем квартале Банк России инициировал блокировку 3932 мошеннических сайтов, а всего за девять месяцев – более 10 тысяч, что почти на 68% больше, чем год назад.

Также за этот период инициирована блокировка более 280 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз. В большинстве случаев преступники звонили людям с мобильных номеров.

Кроме того, мошенники активно пользуются методами социальной инженерии, заставляя людей самостоятельно переводить им деньги или сообщать им данные банковских карт. Но иногда похищенные таким образом деньги банки возвращают клиентам: доля возврата за период составила 3,4% (134,3 млн рублей) от общей суммы хищений.