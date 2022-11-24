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Чего ждать автомобилистам от цифрового ОСАГО?

С 1 января 2025 года российские страховые компании, имеющие лицензию на обязательное автострахование, предоставят возможность автомобилистам самостоятельно дистанционно урегулировать убытки. Доцент кафедры информатики РЭУ, Александр Тимофеев, рассказал подробнее, как новые технологии помогут не только страховщикам, но и самим автолюбителям, какие возможности будут доступны благодаря нововведению и кого еще можно привлечь к работе удаленного урегулирования.

Эксперт подчеркивает, что нововведение станет очередным важным шагом в сторону более удобного и клиентоориентированного ОСАГО и во многом упростит процесс урегулирования убытков:

«Сама идея дать клиентам страховых компаний возможность урегулировать убытки по ОСАГО дистанционно – это лучшее решение для развития сегмента в современных реалиях по многим причинам.

Удаленное урегулирование будет интересно всем: автомобилисты смогут самостоятельно получить возмещение ущерба через различные сервисы, а у страховых компаний появится возможность сократить расходы на содержание и обслуживание офисов. Конечно, в первую очередь инициатива пойдет на пользу страхователям, особенно тем, кому добираться до офиса страховой компании может быть проблематично.

Что касается цифрового рынка, можно однозначно сказать, что не только в сегменте ОСАГО, но и во всем страховании в целом он получит больше инструментов развития, так как со временем можно будет выстроить целую экосистему с прямым подключением к банкам, ГИБДД, агентам по "цифровым" сервисам и многим другим услугам. То, что страховые компании уже активно тестируют и внедряют в интерфейс своих приложений урегулирование убытков, однозначно говорит об их интересе к цифровым продуктам и желании развивать это направление.

Более того, удаленное урегулирование убытков будет способствовать повышению доступности ОСАГО и сделает его более удобным для клиентов. Страховые компании будут стремиться внедрять в свою систему новую возможность, так как она станет конкурентным преимуществом, потому что удаленное урегулирование – гораздо более удобный и быстрый способ возмещения ущерба по ОСАГО, чем традиционная процедура посещения офиса страховщика.

Отсрочка нововведения необходима для того, чтобы страховые компании успели адаптироваться и протестировать свои цифровые продукты, чтобы получить на выходе качественную работающую услугу».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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