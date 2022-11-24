«Быть успешным, не значит нравиться». 11 цитат Константина Богомолова

«Театр – жуткое и прекрасное место. Театральные люди дико эгоцентричны и самовлюбленны. Но самое крутое – это когда ты нравишься другим, оставаясь собой. В этом и есть талант большого актера», – считает Константин Богомолов, театральный и кинорежиссер, поэт, худрук театра на Малой Бронной. О нем в последнее время много говорят и спорят. Страстно обсуждаются его постановки – всегда неоднозначные и спорные. В Иркутске, куда режиссер приехал на фестиваль «Энергия» по приглашению группы Эн+, он рассказал о миссии современного искусства, театральных технологиях, своем отношении к успеху, ореоле скандальности и гуле большого времени. Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты.

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

1. О фестивале и иркутянах: «Поездка в Иркутск – большое событие»

«В Иркутске умная, образованная, интеллигентная публика, знающая контекст, интересующаяся современным театром и кино. Я получил от встречи большое удовольствие. И спектакль нашего театра был принят зрителями тепло. Прекрасно, что компания Эн+ организовала такой фестиваль: замечательные спикеры, интересные встречи. И для театра это – большое дело. Особенно сегодня, когда культурная активность людей снизилась. Поездка коллектива в такой театральный город, как Иркутск, – большое событие. Это ценно и тем, что творческим людям важно соотносить себя с пространством страны, с жизнью разных городов. Надеюсь, такие фестивали и поездки станут регулярными. Летом хочу приехать сюда с семьей, отдохнуть на Байкале, познакомиться с городом без спешки».

2. Об имидже: «О моей скандальности спросите медиа»

«У меня имидж якобы скандального режиссера. Но 70 % моих работ – это психологический, тонкий театр, не имеющий никакого отношения к скандалу и эпатажу. Он строится на тщательной, кинематографичной работе с артистами. Он весь – на крупных планах. Тем не менее мой образ в медиа-пространстве строится на 30 % спектаклей типа «Идеального мужа», «Карамазовых», «Гамлет in Moscow». Когда ты делаешь что-то хулиганское, это приобретает больший резонанс, чем тонкие, сложные вещи. Так что про скандальность – это вопрос к медиа. Я столько о себе слышу небылиц! К примеру, то, что у меня в постановках все раздеваются. Я раздел человека на сцене только один раз. И то это была моя бывшая жена».

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

3. Об этике: «Говорить о коллеге гадости – неэтично»

«Когда ты много работаешь, живешь наполненно, экспрессивно, многие тебе завидуют, враждуют с тобой, негодуют по поводу и без. Если на все это реагировать, отвечать – не хватит нервов. Да и зачем? Это бесполезно. Многие присасываются к твоему имени, чтобы получить славу, хайп, информационный накрут. Плюс к тому, театрально-киношный цех не всегда этичный, к сожалению. Раньше режиссер о режиссере не мог высказаться негативно. Это было неприемлемо. А теперь это происходит сплошь и рядом. Ты просто не имеешь права в паблике говорить о коллеге плохо. Возьми и докажи делом, что ты лучше, круче, сложнее».

4. О театре: «Развивать актеров, а не занимать»

«Как я выбираю драматургический материал? Есть актеры, есть задачи, есть контекст. Учитывая все это, я делаю свой выбор. В этом отношении я практичен. Не отношусь к театральному делу, как к чему-то эзотерическому, некоему священнодействию. Театр – это практика. Он должен быть успешен, туда должны приходить зрители. Иначе тебе не на что будет кормить актеров и других работников. Театр не должен соответствовать только твоему вкусу и мировоззрению. Ты должен развивать актеров, а не занимать их. Есть публика, которую ты должен развлекать и воспитывать. Давать зрителям не только удовольствие, но и трудные задачи, преодоления. В этом ты должен соблюдать баланс».

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

5. О строительстве нового театра: «В Театре на Бронной – тихая революция»

«Три года назад я пришел в Театр на Бронной. Он был в плачевном состоянии. Мы должны были переехать из здания в центре Москвы на окраину на время реконструкции. А это – минус 40-50% продаж. Репертуар был устаревший, разболтанная труппа, плохие сборы. Сегодня мы лучшие по сборам, у нас полностью обновился репертуар, 15 новых спектаклей. Каждый год труппа обновляется. У нас два репетиционных зала. И ни одного скандала. Это тихая, мирная революция. И мы продолжаем строить театр. Создаем его, как успешный механизм, собирающий вокруг себя множество людей. История любого настоящего театра – это история не отдельных спектаклей, а история коллективов, зданий, больших мастеров. История, которая включает в себя взлеты и падения».

6. О сложном пути к успеху: «Нужно отрешиться от реакции зала»

«Я учился у Александра Гончарова. Работал у Олега Табакова и Марка Захарова. Эти большие режиссеры были людьми исключительно творческими, и при этом заточенными на успех. Невозможен театр без успеха. Невозможен театр без радости зрителей. Невозможен театр без реакции публики. С моим спектаклем «Идеальный муж» связано много скандалов. А он идет до сих пор и делает кассу. Почему? Люди знают, что проведут интересный вечер. Да, они идут на Богомолова. И хотя я не претендую на исключительность, зрители всегда шли в театр на определенную энергию и на определенную персону.

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Долгие годы работал над тем, чтобы быть успешным. В 2010 году я выпускал в театре имени А.С. Пушкина спектакль «Турандот». Я в него вложил много сил, а показали его всего четыре раза. Шел он два часа, и за это время из шестисот мест зала до конца в нем оставалось человек 200. Зрители уходили на моих глазах. Хлопая дверьми. С криками: «Чушь! Бред!» Я чувствовал себя прокаженным. Ведь мою постановку не понимали, не принимали. И только один актер сказал мне: «Бог с ним, что не понимают. Это замечательный спектакль!»

Я сделал выводы и выработал в себе глубокое равнодушие к залу. Я всегда говорю артистам: вы должны научиться не быть зависимыми от зрителя. Ведь тех, кто хочет угодить, понравиться, могут и приласкать, и отхлестать. Тех, кто просто делает свое дело, уважают. Такие люди, независимые от чужого мнения, могут вызывать разные чувства, но их уважают.

С «Идеального мужа», который имел грандиозный успех, часть зрителей тоже уходила. Но они уходили с таким возмущением, оповещая всех знакомых, что это «такое безобразие, так возмутительно», что народ на постановку просто валом валил. Поэтому важна любая реакция: возмущение, восторг, любовь, непонимание. Только не равнодушие».

7. Об историческом моменте: «Слышен гул большого времени»

«Я люблю советскую драматургию. В БДТ поставил пьесу Виктора Гусева «Слава». Собираюсь поставить «Вечно живые» Виктора Розова, ставил «Год, в котором я не родился» во МХАТе по его же пьесе «Гнездо глухаря». Эта драматургия сегодня работает. Она стала понятной. В ней есть отпечаток эпоса, отпечаток большого времени. Это, по сути, невыразимая, иррациональная вещь. Мы тоже живем в большое историческое время.

Ты живешь в своей квартире, встаешь утром, идешь на работу, пьешь кофе, а где-то там что-то фоном гудит. Это и есть гул большого времени. Но иногда стены наших домов, отделяющие частные жизни от исторических событий, истончаются. И ты слышишь гул этого времени. В такие моменты людям неуютно, трудно, они не знают – что впереди. И советская драматургия тоже создавалась в такие времена».

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

8. О стереотипах: «Мы все имеем на глазах шоры»

«Я свободно обращаюсь с драматургическим материалом. Люблю менять гендеры, люблю брать актеров в возрасте на роли молодых и наоборот. Главное в театре – это энергия. Ты видишь в человеке энергию, а не его пол, возраст. У меня есть мечта инсценировать «Ромео и Джульетту» с пожилыми артистами. Разве могут юные отказаться от жизни из-за смерти любимого? Разве юные смогут это убедительно сыграть? Нет. Потому что инстинкт жизни для молодых людей сильнее инстинкта любви. А влюбиться люди могут в любом возрасте. Только с годами жизнь становится менее важна, чем близкий человек. Но мы все имеем на глазах шоры. Мы – рабы стереотипов. Мышкин должен быть таким, Карамазов – таким, Джульетта – такая. Инерция восприятия – страшная вещь. Потакание вкусам и привычкам публики – не есть духовная пища. Театр может попытаться преодолеть зрительскую инертность. Я получаю удовольствие от того, что нарушает мои шаблоны, взрывает мои привычные взгляды. Пытаюсь так же общаться с публикой. Не делать того, что от меня ждут».

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

9. Об эпатаже: «Привычное успокаивает. Непривычное – тревожит»

«Любая скандальность, любой эпатаж привлекает к себе повышенное внимание. Психологический театр не такой громкий. Но даже в таких спектаклях артисты у меня работают не вполне традиционным способом. Я люблю киношный театр. Наше театральное искусство и кино долгое время были разделены, имели разные школы. В моих спектаклях актеры существуют крупными планами, играют крупными мазками. Необходимо соединять театральность и кино. Чем я и занимаюсь.

Многие идут в театр для того, чтобы отдохнуть. Привычное успокаивает. Непривычное – тревожит. Любое нестандартное прочтение мы воспринимаем как агрессию. Мы начинаем этому сопротивляться. Моя стратегия такова: с одной стороны, делать вещи, которые нарушают все стандарты, хулиганские, безумные, с другой – психологические, тонкие, сложные постановки. Театр не может существовать без игры, без скандала. Театр не может существовать без сосредоточенной внутренней работы».

10. О молодежи: «Никого не нужно ни к чему принуждать»

«Я не вижу никакой деградации среди молодежи. Во все времена существовали вырожденцы. Но есть молодые люди, и их большинство, – сложные, тонкие, умные. Раньше я бился с моей дочерью, чтобы она начала читать. Но все без толку. Сегодня она сама потихонечку приходит к чтению. Так что никого не нужно ни к чему принуждать. Человек сам должен прийти к книге, литературе. Сегодня дети имеют другие источники информации. У них по-другому устроены мозги. И это наше брюзжание, что надо читать книжки, тогда ты станешь добрым и умным… Человечество читает 2000 лет. Оно стало добрее? Нет. Не добилось искусство ничего, будучи проповедником. ХХ век стал самым жестоким в истории человечества. И пиком расцвета искусства.

Искусство стало неким суррогатом жизни. Люди проходят на улице мимо страждущих, нищенствующих. Они могут не заметить боль близкого. Мы живем с нелюбимыми. Мы заходим в тупики и не выходим из них. Смиряемся с несправедливостью и с бессмысленностью собственной жизни. Но при этом, приходя в театр, обливаемся слезами. И в этот момент умильно думаем: «Мы все еще люди, не разучились плакать». Но какой смысл, посмотрев историю о великой любви, продолжать мучить друг друга в собственной несчастливой супружеской жизни? Сегодня искусство становится собеседником. Не учит, как правильно жить, а заставляет человека мыслить и переосмысливать».

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

11. О важном: «В отношениях важна игра, легкость, юмор»

«Я – трудоголик. Слишком много работаю, слишком мало уделяю внимания другим сторонам жизни. Что мне приносит радость? Ребенок – растущий, меняющийся, счастливый. Востребованность. Потому что человек – существо социальное. Когда ты нужен – это радость. Влюбленность. Любовь – это ответственность и нагрузка, а влюбленность – чистая радость. Как ее сохранить? В человеческих отношениях очень важна игра, юмор, ирония. Все умирает под гнетом серьезности. Нет ничего более невыносимого, чем постоянная серьезность. Олег Табаков говорил: «Юмор – признак здоровья». И я не доверяю трагическим произведениям. Где серьезности и пафоса до края. Если в тексте нет юмора, я этому автору не верю. И подозреваю в глубокой фальши. И еще – отношения не должны становится «делом жизни». Люди должны быть самодостаточными. Тогда все может длиться вечно».

Константин Богомолов. Public talk на фестивале "Энергия" Эн+, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

СПРАВКА

Константин Богомолов неоднократный номинант на премию «Золотая маска». В 2014 году получил «Приз критики» фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Идеальный муж. Комедия». В 2020 году спектакль «Преступление и наказание» в театре «Приют комедианта» был признан лучшим драматическим спектаклем малой формы и также удостоен «Золотой маски».

Как кинорежиссёр Константин Богомолов известен работами над такими телесериалами, как «Содержанки», «Безопасные связи», «Хороший человек» и онлайн-проектом «Коронный выход».

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие проходило в Иркутске с 18 по 20 октября и стало крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. В общей сложности бесплатные кинопоказы и лекции деятелей культуры и искусства посетили более 6500 горожан. В рамках фестиваля в Иркутском драматическом театре состоялся показ пьесы Алексея Арбузова «Таня» в исполнении труппы Московского театра на Малой Бронной.

Екатерина Санжиева