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74% клиентов Сбера не отличают робота от живого консультанта

Робот с искусственным интеллектом (AI-робот) от Сбера способен делать до 3 млн звонков в день. Его начали использовать в 2020 году, чтобы снизить расходы и увеличить число контактов с клиентами. Сегодня он совершает 70% всех звонков в телемаркетинге. Такая информация представлена сегодня в ходе  международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных «Artificial Intelligence Journey».  

Робот информирует клиента о персональных предложениях, рассказывает о продуктах Сбера и даже обучает операторов. Он умеет определять пол и возраст человека, распознавать акцент и сложные фразы, говорить разными голосами.

Всего у AI-робота три типа голоса: стандартный, эффективный и эмпатичный. Они различаются по интонации, высоте, длительности пауз и скорости речи. Для каждого клиента рекомендательная AI-система подбирает наиболее подходящий голос. Учитываются пол, возраст, социальное положение человека, его финансовые привычки, интересы и более 2000 других признаков.

Игорь Зарубинский, директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка:

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«Решения на основе искусственного интеллекта повышают эффективность работы и улучшают клиентский опыт. Так, роботизированные звонки в телемаркетинге в 5 раз дешевле обычных, при этом качество услуги остаётся на высоком уровне. 74% наших клиентов уверены, что общаются с человеком. После того как AI-робот начал говорить разными голосами, продажа банковских продуктов увеличилась на 10%, а количество согласий на получение услуги — на 6,5%».

AI-робота высоко оценило профессиональное сообщество. Разработка Сбера победила в номинации «Лучшее использование цифровых технологий» международной премии International Customer Experience Awards 2020 и была удостоена награды «Высокая оценка жюри» в номинации «Лучший подход к взаимодействию с клиентами» международной премии «Хрустальная гарнитура — 2022».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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