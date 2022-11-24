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Александр Ведяхин: «Заменить человека с помощью ИИ невозможно, и такой задачи не стоит»

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудил будущее искусственного интеллекта со школьниками, которые увлекаются этой темой. Диалог с юными талантами состоялся на международной конференции Artificial Intelligence Journey, которая проходит в Москве 23–24 ноября.

С топ-менеджером банка общались победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC 2021 Владимир Воробьёв (17 лет), Виктория Белая (15 лет), Ева Морозова (14 лет) и участник двух национальных чемпионатов по робототехнике Степан Филиппов (11 лет).

Александр Ведяхин предложил ответить на вопрос: «Что сможет делать искусственный разум в 2030 году?» Ребята представили следующие варианты: заменить человека в опасных профессиях, заселить новые планеты, осознанно общаться. Прозвучал и такой прогноз: ИИ полностью заменит человека.

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Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Заменить человека с помощью искусственного интеллекта невозможно. И такой задачи не стоит. Он — наш лучший, неустанный помощник. Но мы сами ставим искусственному разуму задачу и рамки, в которых её надо выполнить. Есть такое направление "Этика ИИ". Я рекомендую всем, кто занимается разработкой, погрузиться в эту тему. Необходимо, чтобы ИИ соблюдал все законы, все нормы, которые ему устанавливает человек».

В конце дискуссии Александр Ведяхин подчеркнул, что Сбер готов вдохновлять и заряжать молодёжь на работу с искусственным интеллектом. Влюблённые в профессию люди будут и сами получать огромное удовольствие от решения интересных задач, и помогать нашим компаниям и стране двигаться вперёд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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