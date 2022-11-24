NEOконференцию проведет ИНК в Иркутске с 30 ноября по 2 декабря

Иркутская нефтяная компания с 30 ноября по 2 декабря проведет NEOконференцию в Иркутске. К участию приглашаются сотрудники, студенты вузов Иркутска и других регионов, школьники. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Основной площадкой станет офис ИНК в Иркутске. Дополнительно будет организована трансляция на YouTube-канале ИНК.

В конференции примет участие директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления, физик, социолог, ведущий российский эксперт по прогностике Сергей Переслегин.

В рамках NEOконференции состоится ряд мероприятий: панельная дискуссия «Живая история», где руководители ИНК расскажут о своем опыте и карьере; серия выступлений о лучших практиках, внедренных в компании. В кейс-чемпионате «Лаборатория решений» командам-участникам предстоит найти решение задач, подготовить презентацию и защитить свои проекты.

Кроме основных мероприятий участников ждут выступления экспертов, выставка цифровых продуктов и др. Подробная программа и регистрация – на сайте NEOконференции.

NEOконференция – новый формат образовательной среды, где участники смогут получить новые знания, поделиться своим опытом и заявить о победах. Ранее в ИНК проходила Научно-техническая конференция (НТК). За весь период были презентованы свыше 300 работ, около 200 были внедрены или реализуются в настоящее время. Некоторые представленные идеи стали отдельными направлениями деятельности в ИНК.