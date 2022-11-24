17 километров линий электропередач реконструировала ИЭСК в Иркутском районе

На работы Иркутская электросетевая компания направила 70 миллионов рублей, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Иркутская электросетевая компания провела реконструкцию восьми линий электропередачи в Иркутском районе, общая протяженность которых составила 17 километров. Работы позволят увеличить пропускную способность линий на 20%, а улучшения в качестве электроснабжения почувствуют более 20 тысяч потребителей из Грановщины, Урика, Хомутово, а также других населенных пунктов и садоводств по Качугскому и Александровскому трактам.

Потребление электроэнергии в этой части Иркутского района постоянно увеличивается в связи с активной застройкой. В этом году рост составил уже 20%. Прошлой осенью и зимой в этом районе жители использовали 210 МВт – это почти треть установленной мощности Иркутской ГЭС.

Александр Щёкин, директор филиала «Восточные электрические сети» ИЭСК:

– Реконструкция была крайне необходима для обеспечения растущей потребности в электроэнергии и снижения аварийных отключений. В течение пяти месяцев мы заменили провод, построили новые участки линий и установили дополнительные опоры. Реконструкция позволит повысить качество и надежность электроснабжения в этой части Иркутского района.

Еще более восьми километров провода энергетики заменили при реконструкции линии для перевода нагрузки на подстанцию «Оек». Улучшения в электроснабжении затронут жителей населенных пунктов Коты, Бутырки, Еловка, Свердлово в Захал и Куяда.

Ранее филиал «Восточные электрические сети» досрочно запустил подстанцию «Поздняково», она позволит равномерно перераспределить электрическую нагрузку в близлежащих населенных пунктах. Потребителями подстанции стали более двух тысяч человек из населенных пунктов Хомутово, Позднякова, Талька, Куда и Черемушки. Объем инвестиций в проект составил 250 миллионов рублей.