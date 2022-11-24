Единый урок, посвященный технологиям искусственного интеллекта, проведут на Дальнем Востоке при участии Сбера

Об этом на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.

Приобщать дальневосточников к инновационным технологиям начнут с раннего возраста: единый урок, посвященный технологиям искусственного интеллекта, пройдет в регионе 8 декабря при участии Сбера.

«Хотел бы здесь анонсировать, что 8 декабря совместно со Сбером проведем на Дальнем Востоке единый урок, на котором школьникам расскажут о технологиях искусственного интеллекта и его практическом значении для улучшения качества жизни людей», – сказал Алексей Чекунов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин поблагодарил министра за проделанную работу. Он отметил, что развитие высоких технологий в удаленных регионах производит на него огромное впечатление.

«Развитие искусственного интеллекта на Дальнем Востоке – это реально круто. Это реально радует, и мы обязательно будем помогать дальше», – заключает зампред.