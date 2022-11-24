Кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутской области достиг 15,8 млрд рублей

За 9 месяцев 2022 года портфель кредитов банка «Открытие» в Иркутской области вырос с начала года на 377 млн рублей - до 15,8 млрд рублей.

Наибольшую долю в нем занимают кредиты и гарантии малому и среднему бизнесу – 5,8 млрд рублей. Еще 4,8 млрд рублей дали розничные кредиты. В том числе, ипотека и кредиты наличными показали портфели на уровне 2,3 млрд рублей каждый. Еще 854 млн рублей пришлось на автокредиты (+13% к началу года), и 195 млн рублей – на портфель кредитных карт (плюс 30% к началу текущего года). Портфель кредитов и гарантий крупному бизнесу по итогам 9 месяцев вырос на 13% - до 4,3 млрд рублей.

С января по сентябрь 2022 года банк выдал населению и бизнесу региона кредитов на 5,6 млрд рублей. Самый большой «вклад» в выдачи внесли кредиты и гарантии малому и среднему бизнесу - 2,4 млрд рублей. Кредитов и гарантий крупному бизнесу с начала года было выдано на 1,9 млрд рублей. Выдачи розничных кредитов составили 1,3 млрд рублей: 574 млн рублей пришлось на потребительские кредиты, 387 млн рублей – на ипотеку, 319 млн рублей – на кредиты для покупки автомобилей.

Объем привлеченных средств от населения и бизнеса по итогам 9 месяцев 2022 года составил 15,5 млрд рублей. И наибольшую динамику здесь показали розничные депозиты – их объем с начала года увеличился почти на 40%.

«При сокращении объемов ипотечного и потребительского кредитования с начала 2022 года банку «Открытие» в Иркутской области удалось не только сохранить розничный кредитный портфель, но и, вопреки общерыночному тренду, нарастить его. Произошло это, главным образом, за счет продаж кредитных карт и автокредитов. В условиях большой волатильности ключевой ставки банку, тем не менее, удалось увеличить свой депозитный портфель на 39%. Считаю, что к концу 2022 года мы увидим хорошие результаты как по растущему спросу на кредиты населению и бизнесу, так и на самый стабильный и надежный инструмент сбережения средств в текущий период – на банковские накопительные счета и депозиты», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.