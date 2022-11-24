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СберПервый и нейросеть Kandinsky придумали новый десерт для «Кофемании»

СберПервый, нейросеть Kandinsky и «Кофемания» создали нежнейший ореховый десерт «AI Первый». Лакомство можно попробовать в московских ресторанах «Кофемании» до 14 декабря 2022 года.

Мария Поденко, руководитель СберПервого:

«Клиенты СберПервого любят рестораны "Кофемания" за особую тёплую атмосферу и заботу о своих гостях — всё то, что они так ценят и в СберПервом. Мы узнали их любимые вкусы, загрузили ингредиенты в нейросеть, которая сгенерировала изображение по описанию. Выбрали самый аппетитный вариант, а затем шеф-кондитер Елена Железнякова воплотила десерт в жизнь. Так родился кофейный мусс с пеканом, мускатом и корицей».

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Чтобы ореховая душа десерта раскрылась полностью, в «Кофемании» создали веганский напиток «Фиолетовый батат» на основе кокосового молока с бататом, малиной, нотками граната и ванили.

Первым 100 гостям «Кофемании», которые подключат премиальный пакет услуг СберПервый, Сбер подарит 3000 рублей на посещение ресторанов «Кофемания».

Нейросеть Kandinsky — самая большая модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке, обученная командой Sber AI. Это улучшенная версия мультимодальной нейросети ruDALL-E. Модель доступна в мобильном приложении Салют, на умных устройствах Sber по запросу «Включи художника».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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