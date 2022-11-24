Примсоцбанк: Копите Приветы и меняйте их на призы

Хотите получать ещё больше выгоды за привычные покупки? Участвуйте в новой акции от НСПК «Мир» «Меняйте Приветы».

Всё очень просто: необходимо выполнять задания, совершая ежедневные покупки по карте «Мир» от Примсоцбанка, копить Приветы и обменивать их на призы: кэшбэк, промокоды на скидки и полезные подписки.



Знакомьтесь с условиями и участвуйте:

Выполняйте Задания, совершая ежедневные покупки по карте «Мир». Каждый месяц вас будут ждать 9 новых заданий;

Получайте Приветы за каждое вовремя выполненное задание;

Обменивайте Приветы на призы по вашему выбору.

Каждый месяц задания и призы будут обновляться, чтобы вы всегда могли выбрать что-нибудь интересное.



Подробнее с Правилами программы вы можете ознакомиться здесь.

Срок проведения Акции: с 17.10.2022 по 31.01.2023 гг.

Организатор Акции: АО «НСПК». Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11; ОГРН 1147746831352; ИНН/КПП: 7706812159/ 770501001.

Срок действия акции: 17.10.2022 - 31.01.2023