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Примсоцбанк: Копите Приветы и меняйте их на призы

Хотите получать ещё больше выгоды за привычные покупки? Участвуйте в новой акции от НСПК «Мир» «Меняйте Приветы».

Всё очень просто: необходимо выполнять задания, совершая ежедневные покупки по карте «Мир» от Примсоцбанка, копить Приветы и обменивать их на призы: кэшбэк, промокоды на скидки и полезные подписки.

Знакомьтесь с условиями и участвуйте:

  • Выполняйте Задания, совершая ежедневные покупки по карте «Мир». Каждый месяц вас будут ждать 9 новых заданий;
  • Получайте Приветы за каждое вовремя выполненное задание;
  • Обменивайте Приветы на призы по вашему выбору. 

Каждый месяц задания и призы будут обновляться, чтобы вы всегда могли выбрать что-нибудь интересное.

Подробнее с Правилами программы вы можете ознакомиться здесь.
Срок проведения Акции: с 17.10.2022 по 31.01.2023 гг.
Организатор Акции: АО «НСПК». Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11; ОГРН 1147746831352; ИНН/КПП: 7706812159/ 770501001.
 Срок действия акции: 17.10.2022 - 31.01.2023


/ Сибирское Информационное Агентство /
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