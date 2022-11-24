Россия лидирует в развитии этики искусственного интеллекта

В альянсе состоят уже более 100 организаций, по итогам международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey к ним присоединится еще 20. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В разговоре с ректором одного из участников кодекса – Томским государственным университетом – Эдуардом Галажинским Александр Ведяхин привел свежие данные о работе Сбера в этическом направлении развития ИИ.

«По этике есть интересная статистика, что в России, буквально за год, более 100 участников присоединились к кодексу. Завтра в него войдут еще 20 организаций. Если смотреть на Россию как на страну, то она является лидером в этом направлении», – сказал зампред.

Благодаря активной работе компании к альянсу присоединились все научные организации Томска, ректор ТГУ поблагодарил компанию за работу в этом направлении.

«Без серьезного этического фундамента могут возникнуть серьезные перекосы в самой логике устойчивого развития. Наша сегодняшняя задача – этические критерии и основы включать в образовательный процесс», – сказал Эдуард Галажинский.

Напомним, что альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и практической деятельности бизнеса. Миссия альянса – быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний альянса на глобальном технологическом рынке.