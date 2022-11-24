На конференции AI Journey 2022 обсудили будущее ИИ в БРИКС и ШОС

Дискуссия «Будущее ИИ в БРИКС и ШОС» состоялась на ежегодной международной конференции AI Journey. На ней выступили представители Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Республики Индия, Федеративной Республики Бразилия и Республики Узбекистан. Среди выступающих были эксперты, работавшие над созданием Рекомендации ЮНЕСКО об этических аспектах ИИ. Модерировал обсуждение Старший управляющий директор-начальник управления национального развития ИИ Сбербанка Владимир Авербах.

Участники обменялись мнениями о дальнейших шагах по формированию общего подхода к управлению ИИ на пространствах БРИКС и ШОС.

Профессор И Дзенг рассказал о китайской системе инициатив в сфере этики для ИИ нового поколения и подчеркнул важность применения ИИ для продвижения глобального устойчивого развития, а также важность развития сотрудничества на этом направлении на площадках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Зиаад Сулеман, коммерческий директор группы EOH и председатель рабочей группы по цифровой экономике Делового совета БРИКС рассказал о трендах в применении ИИ в ЮАР, в том числе демократизации разработки ИИ (No-Code и Law-Code).

Авик Саркар, профессор факультета данных, технологий и государственной политики Индийской школы бизнеса и член Комитета по ИИ Международной организации по стандартизации (ISO) отметил важность рассмотрения управления технологиями ИИ с точки зрения сфер, в которых они применяются, в том числе развития международного сотрудничества на отраслевом уровне, например в сельском хозяйстве и здравоохранении.

Профессор Эдсон Престес, руководитель исследовательской группы ϕ-робототехники, Институт информатики, Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул, поделился идеей о необходимости создания репозитория данных, чтобы сделать данные для разработки технологий ИИ не только для крупных корпораций, но и для стартапов в сфере ИИ.

Азиз Атабеков, директор Научно-исследовательского института цифровых технологий и искусственного интеллекта, рассказал о масштабных реформах в сфере ИИ в Узбекистане, в том числе о работе по созданию национальной стратегии в сфере ИИ.

Владимир Авербах, Старший управляющий директор-начальник управления национального развития ИИ Сбербанка:

«Мы видим, что первые шаги по развитию сотрудничества в сфере ИИ на площадках ШОС и БРИКС уже сделаны. Необходимость сотрудничества между странами БРИКС для продвижения надёжного ИИ с целью максимального раскрытия его потенциала на благо общества и человечества зафиксирована в Пекинской декларации XIV саммита БРИКС. В сентябре этого года в Самарканде на полях заседания Совета глав государств — членов ШОС была подписана Программа сотрудничества государств — членов ШОС по развитию ИИ. Наша задача качественно углубить и расширить сотрудничество на данном направлении. Для этого мы видим несколько важных возможностей.

Во-первых, мы надеемся, что такие неформальные встречи представителей стран БРИКС и ШОС станут доброй традицией и будут проходить на конференции AI Journey ежегодно. Во-вторых, нам необходимо рассмотреть возможность создания рамочных этических документов по ИИ на площадках БРИКС и ШОС. В-третьих, нам следует развивать так называемую "ИИ-дипломатию" и использовать сотрудничество по ИИ в рамках объединений ШОС и БРИКС для решения общих проблем, например в сфере окружающей среды, и достижения целей устойчивого развития.

Можно представить, какой значительный эффект даст синергия потенциалов стран БРИКС и ШОС в области ИИ с учётом колоссальных человеческих, экономических и территориальных ресурсов этих объединений. Так, участником этих организаций является Китай, который входит в тройку лидеров по глобальному развитию ИИ. Рынок ИИ Индии оценивается примерно в 1% от мирового объёма. На территории Южно-Африканской Республики функционируют более 700 компаний, специализирующихся на ИИ. Для Бразилии, крупнейшей латиноамериканской экономики, прогнозируется, что применение ИИ увеличит валовую добавленную стоимость (ВДС) бразильской экономики к 2035 году на 0,9 процентных пункта по сравнению с базовым сценарием. Узбекистан проводит широкомасштабные реформы, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия для внедрения ИИ в стране».