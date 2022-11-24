На AI Journey 2022 рассказали о том, как ускорить исследования в сфере искусственного интеллекта

23 ноября на международной конференции Artificial Intelligence Journey 2022 прошла сессия «Ускорение научных исследований в искусственном интеллекте». В дискуссии приняли участие представители всех шести центров искусственного интеллекта, созданных по инициативе правительства РФ в прошлом году. Общая сумма их финансирования с учётом внебюджетных ресурсов превысит 8 млрд рублей до 2024 года, что делает проект одним из крупнейших в области ИИ в нашей стране. Сбер выступает индустриальным партнёром трёх из этих центров.

В сессии участвовали:

Евгений Бурнаев — доктор физико-математических наук, профессор Сколтеха, руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха, руководитель исследовательской группы AIRI;

Александр Бухановский — доктор технических наук, директор мегафакультета Университета ИТМО, научный руководитель Исследовательского центра ИИ «Сильный ИИ в промышленности»;

Дмитрий Гаврилов — доктор технических наук, директор Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий МФТИ;

Рамиль Кулеев — директор Института и Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Иннополис;

Алексей Масютин — заведующий базовой кафедрой Сбербанка «Финансовые технологии и анализ данных» факультета компьютерных наук ВШЭ, руководитель Исследовательского центра в сфере ИИ;

Денис Турдаков — кандидат физико-математических наук, заведующий отделом информационных систем Института системного программирования РАН, руководитель Исследовательского центра в сфере ИИ.

В ходе дискуссии участники обсудили, какие приоритеты сегодня должны быть в исследованиях в области ИИ и как при имеющихся технологиях и уровне инноваций можно ускорить исследования в этой сфере. Как центры ИИ, представители научного сообщества, вузов и бизнеса могут помочь друг другу в достижении заявленных целей и как проводимые исследования могут помочь другим направлениям науки. А также подискутировали о том, что сегодня должно быть главным фронтиром в сфере ИИ.

Представители центров сошлись во мнении, что необходимо сосредоточиться на развитии ключевых направлений и ориентироваться в них на достижении мирового лидерства. Например, это могут быть сферы здравоохранения, робототехники, а также направления по созданию гибридного и доверенного ИИ. А по мнению Евгения Бурнаева, и мониторинга климатических изменений или чрезвычайных ситуаций в масштабе всей страны.

Также ускорению исследований, как отметил Александр Бухановский, помогут задачи из других направлений. А кроме того — междисциплинарные проекты и применение технологий ИИ в активно развивающихся сегодня сферах, например биотехнологиях или квантовых вычислениях. По мнению Дениса Турдакова, не менее, чем технологическую часть, важно развивать кадровый капитал. Алексей Масютин считает, что нужна площадка, где исследователи смогут встречаться с индустриальными заказчиками.

В ходе сессии участники также рассказали о достижениях центров за прошедший год. Среди перспективных разработок — сервисы распознавания объектов для мониторинга инфраструктуры, платформы анализа данных, алгоритмы для прогнозирования климатических рисков, в том числе таяния вечной мерзлоты. Например, в центре на базе МФТИ создают систему, которая позволит беспилотнику ориентироваться по камерам видимого диапазона без дорогостоящих лидаров. В ВШЭ разработали новую модель, которая экспериментально подтвердила наличие «неправильно» закрученных участков ДНК, вероятно, связанных с различными заболеваниями. А в Иннополисе — решения для извлечения информации из биомедицинских текстов, что поможет в создании лекарств.

Итоги сессии подвёл модератор, кандидат философских наук, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка, заведующий кафедрой инженерной кибернетики Университета МИСИС Альберт Ефимов. Он отметил, что для ускорения исследований в искусственном интеллекте понадобятся не только датасеты и кадры, но и принципиально новые подходы к задачам и созданию ИИ.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка:

«Мы исчерпываем потенциал текущей парадигмы в сфере ИИ, нам нужно искать следующую модель. Но при этом сохраняя то лучшее, что уже удалось достигнуть. Также мы понимаем, что нельзя стать лидерами по всем направлениям исследований в ИИ, нужно выбрать приоритеты. Мне кажется, задача центров ИИ как раз отчасти и состоит в том, чтобы стать "научным спецназом", который будет двигаться по избранным направлениям и проводить прорывные исследования».

Посмотреть трансляцию сессии можно будет на сайте конференции AI Journey уже в ближайшее время.