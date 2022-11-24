Какие драгоценные камни выбирают россияне?

Ювелирный бренд SOKOLOV и аналитическое агентство A2:Research выяснили, как россияне относятся к драгоценным камням. Около трети россиян (27%) предпочитают украшения с драгоценными камнями – бриллиантами и алмазами, а 23% покупают фианиты. Больше всего драгоценные камни любят в Санкт-Петербурге, Саратове и Екатеринбурге, а фианиты предпочитают иркутяне, новосибирцы и тюменцы.

38% опрошенных заявляют, что в их окружении не принято носить дорогие украшения. По мнению половины россиян украшения с драгоценными камнями носят только взрослые люди. Только у 13% опрошенных друзья и родственники предпочитают ювелирные украшения с алмазами и бриллиантами.

Согласно опросу, россияне предпочитают фианиты, потому что по внешнему виду они не отличаются от драгоценных камней и никто из окружающих не замечает разницу (84%). Около 10% россиян покупают фианиты, потому что они дешевле.

Почти половина россиян считают, что украшения с фианитами можно носить ежедневно, еще 28% – на работе или в офисе. В то время как ювелирные украшения с драгоценными камнями подходят только для торжественных случаев или праздников (70%).

Для 68% россиян украшения с драгоценными камнями – это признак статусности, для 16% такие украшения выглядят дорого и красиво, для 5% – способ привлечения внимания к себе. 10% россиян рассматривают покупку ювелирных украшений с бриллиантами и алмазами как способ инвестиций, так как камни практически не теряют в цене. Треть россиян (35%) стали бы чаще покупать украшения только с драгоценными камнями, если бы у них увеличился доход.

Больше половины россиян (55%) хотят видеть бриллианты или алмазы в украшении, если покупают его для себя. Дарить украшения с драгоценными камнями друзьям или родственникам готовы всего 32% опрошенных.

Больше всего россияне хотели бы кольцо, серьги и подвеску с драгоценным камнем, а вот для часов, пирсинга, запонок и браслетов драгоценность камней не так важна.

По данным Аналитического центра SOKOLOV, средний чек на ювелирные украшения со вставкой из фианита за 10 месяцев 2022 года составляет 2 966 рублей. На ювелирные украшения с драгоценными камнями россияне тратят в среднем 16 118 рублей. Самые высокие средние чеки на украшения с бриллиантами зафиксированы в Казани (20 205 рублей), Челябинске (20 179 рублей), Москве (19 647 рублей), Екатеринбурге (19 484 рубля) и Тюмени (19 444 рублей).

Больше всего важна драгоценность камней для жителей Санкт-Петербурга, Саратова, Москвы, Екатеринбурга и Казани, а вот фианиты предпочитают в Иркутске, Новосибирске и Тюмени. Украшения без вставок любят в Ростове-на-Дону, Воронеже, Челябинске, Омске и Краснодаре.

*Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1205 человек из разных городов России.