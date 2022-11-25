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AI Journey: Сбер провёл конференцию по искусственному интеллекту
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12 организаций присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта на конференции AI Journey

Это компании Datanа, Factory 5, «GlobalTruck», ГеомирАгро, Цифровая платформа КАМАЗ, Медси, Самолет, Сибур, Северсталь Менеджмент, РЖД, Русагро Технологии и Уралхим. Представители компаний приняли кодекс на конференции Artificial Intelligence Journey 2022, организованной Сбером.

Кодекс создан на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта в который входят: Сбер, Яндекс, VK, «Газпром нефть» и РФПИ, а также другие ведущие компании и учреждения. Миссия Альянса – стать центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство страны на глобальном рынке.

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«За год, прошедший с принятия Кодекса этики, Альянс в сфере искусственного интеллекта обрел статус важнейшей площадки для открытого диалога между представителями рынка, и мы рады, что все новые подписанты присоединяются к документу, вступают в Комиссию по реализации кодекса и участвуют в выработке актуальных этических норм в области искусственного интеллекта», – Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Благодаря активной работе Сбера к альянсу присоединились все научные организации Томска. В первый день конференции ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский поблагодарил компанию за работу в этом направлении.

«Без серьезного этического фундамента могут возникнуть серьезные перекосы в самой логике устойчивого развития. Наша сегодняшняя задача – этические критерии и основы включать в образовательный процесс», – сказал Эдуард Галажинский.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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