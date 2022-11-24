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В 2022 году россияне в 3 раза чаще интересуются арендой жилья в Таиланде

Эксперты профильного портала о рынке недвижимости Таиланда Thailand-Real.Estate проанализировали динамику российского спроса на аренду жилья в этой стране. В октябре интерес россиян вновь показал значительный рост. Российский спрос на аренду жилья в Таиланде продолжает стремительно расти. По итогам октября 2022 года количество запросов на аренду недвижимости выросло на 44,4% относительно сентября текущего года.

На данный момент число обращений со стороны россиян растёт на протяжении четырёх месяцев подряд, начиная с июля нынешнего года. При этом в сентябре 2022 года был зафиксирован рекордный рост числа запросов в рамках помесячной динамики. Так, в девятом месяце число запросов увеличилось на 98% относительно августа.

Также резкий рост числа запросов на аренду жилья в Таиланде со стороны россиян зафиксирован в октябре 2022 года относительно октября 2021 года. Так, в десятом месяце нынешнего года количество запросов оказалось без малого в 6 раз выше (+497,19%), чем в десятом месяце 2021 года.

По данным экспертов портала Thailand-Real.Estate, в целом по итогам десяти месяцев 2022 года, интерес россиян к аренде недвижимости в Таиланде вырос на 198,56% относительно результата за аналогичный период прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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