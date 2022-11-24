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Клиенты банка «Открытие» получили почти 500 млн рублей кешбэка за октябрь

По итогам октября банк «Открытие» начислил и выплатил клиентам почти на треть больше кешбэка, чем за сентябрь. Чаще всего клиенты компенсировали бонусными рублями повседневные покупки и траты.

Количество клиентов, получивших бонусы, за месяц также выросло почти на 30%.

С 1 октября банк «Открытие» обновил свою программу лояльности МАКС, вернув кешбэк до 2% за все покупки и до 4% по любимым категориям*. Это стимулировало действующих клиентов «Открытия» более активно расплачиваться картами, а также привлекло новых клиентов.

Большинство клиентов — 62% — потратили полученный кешбэк на компенсацию покупок, 34% — на комиссии за SMS-информирование, 4% — на повышение процентов по накопительным счетам или компенсацию процентов по кредитам.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум» по ссылке.

* для клиентов, выбравших любимую категорию по картам до 8 августа 2021 года. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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