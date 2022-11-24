В случае отмены льготной ипотеки платеж вырастет на треть

31 декабря 2022 года заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% годовых. Решение о пролонгации не принято, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка. В случае завершения господдержки, покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11% годовых. Например, лидер ипотечного кредитования предлагает ставку 10,4%. По подсчетам экспертов Циан и hh.ru, при таких условиях в среднем по крупным городам платеж по ипотеке составит почти половину семейного дохода или 47%.

В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает треть дохода (35%) или около 39 тыс. рублей, при отмене господдержки платеж составит половину (47%) дохода и вырастет до 52 тыс. рублей.

В Казани расходы при ипотеке на стандартных условиях увеличатся до 72%, что фактически сделает покупку недоступной. Больше половины дохода будут отдавать в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Еще по 17 городам платеж превысит 40% среднего дохода. То есть в 21 из 25 крупных городов, попавших в выборку, 40% доходов нужно отдавать в ипотеку на стандартных условиях без господдержки. Только для четырех городов финансовая нагрузка окажется меньше 40%: Саратов, Челябинск, Иркутск и Ульяновск.

Это преимущественно города с минимальной ценой «квадрата» среди других городов (кроме Иркутска) и при этом не самыми низкими заработными платами также в сравнении с другими локациями, попавшими в выборку. В Иркутске по уровню заработной платы город находится на 4-м месте, а по стоимости недвижимости - на 10-м. То есть здесь минимальная финансовая нагрузка - за счет относительно высоких зарплат, а не низкой цены “квадрата”, как по остальным трем городам.

«Более низкая ставка по кредиту – главное преимущество первичного рынка на сегодняшний день, - говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Из 25 городов, попавших в выборку, только в Саратове стоимость квадратного метра на первичном рынке – ниже, чем в сегменте готового жилья. Завершение льготной ипотеки станет причиной для дальнейшего смещения спроса на «вторичку», тенденция уже заметна. Например, в Москве в октябре доля сделок с новостройками опустилась до минимума 2016 года. А в целом по России доля ипотек, выдаваемых на новостройки, уменьшилась до 27% осенью 2022 года против 41-42% весной.

При сопоставимых рыночных ставках на первичном и вторичном рынках мы ожидаем снижение спроса на новостройки примерно на треть, что простимулирует девелоперов предлагать скидки и снижать средние цены сделок до 8-10% от сегодняшних уровней».

«Для того, чтобы выплачивать ипотеку без господдержки, необходимо будет вносить больший первый взнос, что сложно, учитывая прогнозный уровень инфляции в 2022 году на уровне 13,2%, а реальный отмеченный рост предлагаемых зарплат за год – на 6%, - отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – При условии пролонгации субсидирования и в 2023 году, уже не стоит ждать сохранения прежнего эффекта льготной ипотеки. А в случае отказа от субсидирования интерес к кредитованию на «первичке» существенно снизится, поскольку выплата половины семейного дохода на погашение ипотеки считается уже предельным показателем. А при наличии аренды платить ипотеку - сложно реализуемый сценарий для средней российской семьи даже в крупном городе».