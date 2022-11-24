В случае отмены льготной ипотеки платеж вырастет на треть

31 декабря 2022 года заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% годовых. Решение о пролонгации не принято, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка. В случае завершения господдержки, покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11% годовых. Например, лидер ипотечного кредитования предлагает ставку 10,4%. По подсчетам экспертов Циан и hh.ru, при таких условиях в среднем по крупным городам платеж по ипотеке составит почти половину семейного дохода или 47%.
В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает треть дохода (35%) или около 39 тыс. рублей, при отмене господдержки платеж составит половину (47%) дохода и вырастет до 52 тыс. рублей.
В Казани расходы при ипотеке на стандартных условиях увеличатся до 72%, что фактически сделает покупку недоступной. Больше половины дохода будут отдавать в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Еще по 17 городам платеж превысит 40% среднего дохода. То есть в 21 из 25 крупных городов, попавших в выборку, 40% доходов нужно отдавать в ипотеку на стандартных условиях без господдержки. Только для четырех городов финансовая нагрузка окажется меньше 40%: Саратов, Челябинск, Иркутск и Ульяновск.
Это преимущественно города с минимальной ценой «квадрата» среди других городов (кроме Иркутска) и при этом не самыми низкими заработными платами также в сравнении с другими локациями, попавшими в выборку. В Иркутске по уровню заработной платы город находится на 4-м месте, а по стоимости недвижимости - на 10-м. То есть здесь минимальная финансовая нагрузка - за счет относительно высоких зарплат, а не низкой цены “квадрата”, как по остальным трем городам.
«Более низкая ставка по кредиту – главное преимущество первичного рынка на сегодняшний день, - говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Из 25 городов, попавших в выборку, только в Саратове стоимость квадратного метра на первичном рынке – ниже, чем в сегменте готового жилья. Завершение льготной ипотеки станет причиной для дальнейшего смещения спроса на «вторичку», тенденция уже заметна. Например, в Москве в октябре доля сделок с новостройками опустилась до минимума 2016 года. А в целом по России доля ипотек, выдаваемых на новостройки, уменьшилась до 27% осенью 2022 года против 41-42% весной.
При сопоставимых рыночных ставках на первичном и вторичном рынках мы ожидаем снижение спроса на новостройки примерно на треть, что простимулирует девелоперов предлагать скидки и снижать средние цены сделок до 8-10% от сегодняшних уровней».
«Для того, чтобы выплачивать ипотеку без господдержки, необходимо будет вносить больший первый взнос, что сложно, учитывая прогнозный уровень инфляции в 2022 году на уровне 13,2%, а реальный отмеченный рост предлагаемых зарплат за год – на 6%, - отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – При условии пролонгации субсидирования и в 2023 году, уже не стоит ждать сохранения прежнего эффекта льготной ипотеки. А в случае отказа от субсидирования интерес к кредитованию на «первичке» существенно снизится, поскольку выплата половины семейного дохода на погашение ипотеки считается уже предельным показателем. А при наличии аренды платить ипотеку - сложно реализуемый сценарий для средней российской семьи даже в крупном городе».
|
|
Прожиточный минимум (2 взрослых + ребенок)
|
Средняя ставка аренды 1к квартиры, тыс. р.
|
Сумма, остающаяся сверх прожиточного минимума (2 взрослых + ребенок) при льготной ипотеке под 7%
|
Остаток суммы после вычета прожиточного минимума и аренды, платеж по ипотеке под 7%
|
Сумма, остающаяся сверх прожиточного минимума (2 взрослых + ребенок) при стандартной ипотеке под 10,4%
|
Остаток суммы после вычета прожиточного минимума и аренды, платеж по ипотеке под 10,4%
|
Казань
|
37,3
|
22,6
|
11,8
|
-10,8
|
-7,2
|
-29,8
|
Москва
|
64,8
|
45,4
|
57,2
|
11,8
|
23,2
|
-22,2
|
Нижний Новгород
|
41,2
|
20,5
|
15,0
|
-5,5
|
0,4
|
-20,1
|
Санкт-Петербург
|
45,6
|
29,7
|
61,7
|
32,0
|
36,6
|
6,9
|
Ростов-на-Дону
|
41,8
|
20,7
|
25,4
|
4,7
|
12,7
|
-8,0
|
Новосибирск
|
45,2
|
21,6
|
26,1
|
4,5
|
12,8
|
-8,8
|
Краснодар
|
42,1
|
21,6
|
30,6
|
9,0
|
17,1
|
-4,5
|
Пермь
|
40,6
|
16,6
|
21,8
|
5,2
|
10,5
|
-6,1
|
Ярославль
|
41,2
|
19,5
|
18,4
|
-1,1
|
7,8
|
-11,7
|
Барнаул
|
39,7
|
16,2
|
18,8
|
2,6
|
8,6
|
-7,6
|
Хабаровск
|
60,9
|
26,3
|
21,7
|
-4,6
|
7,3
|
-19,0
|
Екатеринбург
|
43,6
|
23,0
|
29,0
|
6,0
|
16,6
|
-6,4
|
Самара
|
41,2
|
19,0
|
23,6
|
4,6
|
12,6
|
-6,4
|
Тюмень
|
44,1
|
20,2
|
31,8
|
11,6
|
19,7
|
-0,5
|
Воронеж
|
37,3
|
18,0
|
27,5
|
9,5
|
17,2
|
-0,8
|
Омск
|
39,9
|
16,5
|
31,0
|
14,5
|
20,0
|
3,5
|
Ижевск
|
39,3
|
15,9
|
22,8
|
6,9
|
13,4
|
-2,5
|
Красноярск
|
49,8
|
20,1
|
30,0
|
9,9
|
18,1
|
-2,0
|
Тольятти
|
41,2
|
15,0
|
16,5
|
1,5
|
8,0
|
-7,0
|
Волгоград
|
38,0
|
15,9
|
28,3
|
12,4
|
18,7
|
2,8
|
Уфа
|
38,1
|
16,5
|
43,0
|
26,5
|
31,3
|
14,8
|
Иркутск
|
46,8
|
21,4
|
40,6
|
19,2
|
28,5
|
7,1
|
Ульяновск
|
39,5
|
14,2
|
27,9
|
13,7
|
19,5
|
5,3
|
Челябинск
|
42,2
|
14,6
|
33,0
|
18,4
|
24,7
|
10,1
|
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Саратов
|
37,7
|
14,4
|
35,3
|
20,9
|
27,9
|
13,5
|
Все города
|
43,8
|
20,2
|
28,5
|
8,3
|
15,6
|
-4,6