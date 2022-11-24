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В случае отмены льготной ипотеки платеж вырастет на треть

31 декабря 2022 года заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% годовых. Решение о пролонгации не принято, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка. В случае завершения господдержки, покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11% годовых. Например, лидер ипотечного кредитования предлагает ставку 10,4%. По подсчетам экспертов Циан и hh.ru, при таких условиях в среднем по крупным городам платеж по ипотеке составит почти половину семейного дохода или 47%.

В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает треть дохода (35%) или около 39 тыс. рублей, при отмене господдержки платеж составит половину (47%) дохода и вырастет до 52 тыс. рублей.

В Казани расходы при ипотеке на стандартных условиях увеличатся до 72%, что фактически сделает покупку недоступной. Больше половины дохода будут отдавать в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Еще по 17 городам платеж превысит 40% среднего дохода. То есть в 21 из 25 крупных городов, попавших в выборку, 40% доходов нужно отдавать в ипотеку на стандартных условиях без господдержки. Только для четырех городов финансовая нагрузка окажется меньше 40%: Саратов, Челябинск, Иркутск и Ульяновск.

Это преимущественно города с минимальной ценой «квадрата» среди других городов (кроме Иркутска) и при этом не самыми низкими заработными платами также в сравнении с другими локациями, попавшими в выборку. В Иркутске по уровню заработной платы город находится на 4-м месте, а по стоимости недвижимости - на 10-м. То есть здесь минимальная финансовая нагрузка - за счет относительно высоких зарплат, а не низкой цены “квадрата”, как по остальным трем городам.

«Более низкая ставка по кредиту – главное преимущество первичного рынка на сегодняшний день, - говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Из 25 городов, попавших в выборку, только в Саратове стоимость квадратного метра на первичном рынке – ниже, чем в сегменте готового жилья. Завершение льготной ипотеки станет причиной для дальнейшего смещения спроса на «вторичку», тенденция уже заметна. Например, в Москве в октябре доля сделок с новостройками опустилась до минимума 2016 года. А в целом по России доля ипотек, выдаваемых на новостройки, уменьшилась до 27% осенью 2022 года против 41-42% весной.

При сопоставимых рыночных ставках на первичном и вторичном рынках мы ожидаем снижение спроса на новостройки примерно на треть, что простимулирует девелоперов предлагать скидки и снижать средние цены сделок до 8-10% от сегодняшних уровней».

«Для того, чтобы выплачивать ипотеку без господдержки, необходимо будет вносить больший первый взнос, что сложно, учитывая прогнозный уровень инфляции в 2022 году на уровне 13,2%, а реальный отмеченный рост предлагаемых зарплат за год – на 6%, - отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – При условии пролонгации субсидирования и в 2023 году, уже не стоит ждать сохранения прежнего эффекта льготной ипотеки. А в случае отказа от субсидирования интерес к кредитованию на «первичке» существенно снизится, поскольку выплата половины семейного дохода на погашение ипотеки считается уже предельным показателем. А при наличии аренды платить ипотеку - сложно реализуемый сценарий для средней российской семьи даже в крупном городе».

 

 

Прожиточный минимум (2 взрослых + ребенок)

Средняя ставка аренды 1к квартиры, тыс. р.

Сумма, остающаяся сверх прожиточного минимума (2 взрослых + ребенок) при льготной ипотеке под 7%

Остаток суммы после вычета прожиточного минимума и аренды, платеж по ипотеке под 7%

Сумма, остающаяся сверх прожиточного минимума (2 взрослых + ребенок) при стандартной ипотеке под 10,4%

Остаток суммы после вычета прожиточного минимума и аренды, платеж по ипотеке под 10,4%

Казань

37,3

22,6

11,8

-10,8

-7,2

-29,8

Москва

64,8

45,4

57,2

11,8

23,2

-22,2

Нижний Новгород

41,2

20,5

15,0

-5,5

0,4

-20,1

Санкт-Петербург

45,6

29,7

61,7

32,0

36,6

6,9

Ростов-на-Дону

41,8

20,7

25,4

4,7

12,7

-8,0

Новосибирск

45,2

21,6

26,1

4,5

12,8

-8,8

Краснодар

42,1

21,6

30,6

9,0

17,1

-4,5

Пермь

40,6

16,6

21,8

5,2

10,5

-6,1

Ярославль

41,2

19,5

18,4

-1,1

7,8

-11,7

Барнаул

39,7

16,2

18,8

2,6

8,6

-7,6

 

 

 

Хабаровск

60,9

26,3

21,7

-4,6

7,3

-19,0

Екатеринбург

43,6

23,0

29,0

6,0

16,6

-6,4

Самара

41,2

19,0

23,6

4,6

12,6

-6,4

Тюмень

44,1

20,2

31,8

11,6

19,7

-0,5

Воронеж

37,3

18,0

27,5

9,5

17,2

-0,8

Омск

39,9

16,5

31,0

14,5

20,0

3,5

Ижевск

39,3

15,9

22,8

6,9

13,4

-2,5

Красноярск

49,8

20,1

30,0

9,9

18,1

-2,0

Тольятти

41,2

15,0

16,5

1,5

8,0

-7,0

Волгоград

38,0

15,9

28,3

12,4

18,7

2,8

Уфа

38,1

16,5

43,0

26,5

31,3

14,8

Иркутск

46,8

21,4

40,6

19,2

28,5

7,1

Ульяновск

39,5

14,2

27,9

13,7

19,5

5,3

Челябинск

42,2

14,6

33,0

18,4

24,7

10,1

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Саратов

37,7

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35,3

20,9

27,9

13,5

Все города

43,8

20,2

28,5

8,3

15,6

-4,6

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