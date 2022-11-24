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Полиция Иркутска ищет людей, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды QubitLife

Сотрудники полиции и следователи разыскивают в Иркутской области людей, пострадавших от деятельности организации, внесенной Центральным банком России в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке – QubitLife, сообщает 24 ноября ГУ МВД России по региону.

<p>Здание, где располагался офис QubitLife</p>

Здание, где располагался офис QubitLife

«Известно, что в Иркутске офисы инвестиционной платформы «QubitLife» располагались в зданиях на улице Дальневосточная 110/1 и улица Карла Либкнехта, дом 28. Представители компании привлекали средства граждан, обещая пассивный доход», – говорится в сообщении.

В настоящее время от граждан, пострадавших от деятельности организации, следователи принимают заявления в рамках возбужденного уголовного дела по уголовной статье «Мошенничество».

Пострадавшие могут заявить о себе, позвонив в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по номеру 21-68-05 или ответственному сотруднику, телефон – 8-964-744-23-35.

<p>Здание, где располагался офис QubitLife</p>

Здание, где располагался офис QubitLife


<p>Здание, где располагался офис QubitLife</p> <p>Здание, где располагался офис QubitLife</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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