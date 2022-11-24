Сотрудница мебельного магазина в Иркутске оформила кредиты на клиентов без их ведома

Продавец-кассир мебельного салона в Иркутске оформила кредиты на восьмерых клиентов на общую сумму 1,4 млн рублей без их ведома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что это произошло в период с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года. Женщина, которая сначала работала в салоне кухонной мебели, а затем в другом мебельном магазине, оформляла кредиты на людей, чтобы в дальнейшем присвоить заемные средства.

«Женщина имела доступ к программному обеспечению по оформлению товаров в кредит, с помощью которого, используя персональные данные покупателей мебели, заполняла на них заявки в банковские организации на выдачу кредитов якобы для приобретения мебели. Полученными денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, в том числе частично погашая кредитные обязательства перед банками», – говорится в сообщении.

Суд приговорил женщину к 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски кредитных организаций о взыскании с осужденной причиненного преступлениями ущерба.