Опубликовано видео с портретами жителей Иркутской области, погибших в спецоперации на Украине

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 24 ноября опубликовал видео с портретами жителей региона, которые погибли во время спецоперации на Украине.

Кроме того, глава Приангарья рассказал, что сегодня встретился с матерями погибших участников спецоперации из Иркутской области – каждой он вручил медаль «Матери защитника Отечества».

«Во время церемонии видел слезы на глазах женщин. Полностью разделяю боль их утраты. Поэтому сейчас мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали, что не одни. Как бы мужественно они не переносили своё горе, им нужна поддержка, забота. Они все дороги нам. Эти женщины воспитали истинных защитников своей страны. Их дети знали, что такое – честь. До конца выполняли свой долг. Погибли. Но погибли – героями», – заявил Кобзев.